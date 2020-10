Mærkede du, da jorden rystede? Så kan du hjælpe forskerne

THY/MORS:Da jorden rystede under beboerne i Thyområdet og på Mors var der rigtig mange nordjyder, der registrerede rystelserne. Det kan de nu fortælle fra GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Jordskælvet skete onsdag morgen 30. september klokken 6.58 ud for kysten ved Thyborøn og målte 3.4 på den lokale Richterskala.

Det er forholdsvis stort for Danmark, og GEUS har modtaget mere end 160 indberetninger fra borgere, der har mærket jordskælvet.

De fleste indberetninger er kommet fra Hurup, hvor 38 har indberettet, mens der er kommet 36 fra Nykøbing Mors, 26 fra Thisted, 18 fra Thyholm og 13 fra Vestervig.

GEUS’ seismologer er rigtig glade for, at så mange borgere har indberettet deres oplevelser ved jordskælvet til GEUS.

- Det har stor betydning for jordskælvsforskningen både at få kortlagt det område, hvor jordskælvet er følt og at få oplysninger om, hvor kraftige rystelserne har været de enkelte steder, lyder det fra Tina Larsen, seniorforsker ved GEUS.

Lokale forhold, som virker forstærkende eller dæmpende på rystelserne, kan nemlig ikke umiddelbart opfanges af seismologernes instrumenter.

- Det er en stor hjælp at modtage så mange indberetninger fra borgere, der har mærket rystelserne. Det hjælper os til bedre at forstå indberetninger om jordskælv, der fandt sted, før vi fik seismografer i Danmark. I sidste ende bruger vi oplysningerne til at beregne jordskælvs-hazard i området, dvs. hvor meget man skal være forberedt på, at jorden kan ryste i fremtiden – f.eks. i forbindelse med store byggeprojekter, fortæller seniorforskeren fra GEUS.

Hun gør også opmærksom på, at alle, der mærkede jordskælvet, fortsat kan indberette deres oplevelser her på GEUS hjemmeside.