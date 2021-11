Magtskifte i Thisted: Blå blok indsætter Venstres Niels Jørgen Pedersen som borgmester

THISTED:Ni mandater og et super godt valg til Ulla Vestergaard, som fik 3.122 personlige stemmer var ikke nok til at sikre hende nye fire år på borgmesterposten.

Efter timelange konstitueringsforhandlinger kunne Venstres Niels Jørgen Pedersen klokken 03.45 natten til onsdag oplyse, at han fra årsskiftet er ny borgmester i Thisted Kommune. Det sker med 15 mandater i ryggen. Foruden venstres syv mandater er det de seks konservative mandater samt Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, hver med et mandat.

Den konservative Jens Kr. Yde, som også bejlede til borgmesterposten, bliver ny viceborgmester.

Jens Kr. Yde, tv., bliver ny viceborgmester.

- Vi har brugt lang tid til at prøve at finde ud af, hvordan vi kunne få alle med i konstitueringen, men nogen ønskede ikke at være med uden også at få borgmesterposten, sagde Niels Jørgen Pedersen med klar adresse til Socialdemokratiet.

Dermed får Thisted Kommune ikke den "bredest mulige konstituering", som både Venstre, Konservative og Socialdemokratiet under valgkampen havde set som det mest hensigtsmæssige udfald af valget.

Derfor bliver det nu 15 mandater mod 12, der skal styre kommunen i de næste fire år.

Det er endnu uafklaret, hvad Ib Poulsen og Brian Nielsen skal have for deres støtte til konstitueringen.

Jens Kr. Yde, den nye viceborgmester, fortæller, at han havde lovet sine vælgere, at hvis der kom et borgerligt flertal, skulle kommunen også have en borgerlig borgmester. Derfor ser han konstitueringen i overensstemmelse med det ønske, også selv om det ikke var ham, der blev borgmester.

Det er endnu uklart, hvad Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige tager sig betalt for at levere de sidste mandater til flertallet bag Niels Jørgen Pedersen.

Ulla Vestergaard gik efter borgmesterposten, men måtte erkende, at det ikke var muligt. Hun lagde ikke skjul på sin skuffelse.

Ulla Vestergaard ønskede den nye konstituering tillykke, men lagde ikke skjul på sin skuffelse over udfaldet. Ikke mindst på grund at et godt valg både for Socialdemokratiet og for hende selv.

- Jeg havde forventet mere, og jo. Man er da altid skuffet, siger Ulla Vestergaard og tilføjer:

- Det er et fint job at være borgmester.

Ulla Vestergaard oplyser, at der endnu ikke er fuld klarhed over, hvordan Socialdemokratiet skal arbejde i opposition, men hun understreger, at de ni mandater skal bruges aktivt til at præge kommunens politik.

- Vi vil ikke stå udenfor og brokke os, men vil søge at påvirke flertallet, siger hun.