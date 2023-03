Maler satte en stige oven på en lift: Nu får hans firma en stor bøde

THISTED:En malersvend, der i juni 2021 var beskæftiget ved ombygningen af Thyhallen, fandt på en alternativ løsning, da han skulle male en lysning omkring et ovenlysvindue. Da han ikke kunne få liften til at køre helt op under taget, forhøjede han den med en stige.

Mens maleren således stod overskrævs på wienerstigen, der var anbragt på platformen af liften i cirka 10 meters højde, kom Arbejdstilsynet forbi byggepladsen. De vurderede, at der fra det trin, maleren stod på, kun var 0,36 meter til overkanten af saxliftens gelænder, og at der ikke var tilstrækkelig beskyttelse mod nedstyrtning.

Det var malerfirmaet R2 Farver ApS, der har hjemme i Viborg, der havde maleropgaven, og det var derfor dem, der blev tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Sagen har været for retten i Holstebro, og onsdag faldt der dom. Selskabet blev idømt en bøde på 87.500 kroner, oplyser Gorm Søgaard Lund, der var anklager i sagen.

Når det gælder overtrædelser af arbejdsmiljøloven rejses de fleste af straffesagerne mod arbejdsgiverne. Det fremgår af en vejledning på Arbejdstilsynets hjemmeside, at Arbejdstilsynet kan rejse straffesag mod ansatte og arbejdsledere, hvis de har overtrådt arbejdsmiljøloven i situationer, hvor de kunne have udført arbejdet på forsvarlig og lovlig måde. Hvis arbejdsgiveren har stillet det rigtige udstyr til rådighed, givet tilstrækkelig instruktion og ført effektivt tilsyn med arbejdet, og de ansatte eller arbejdsledere alligevel overtræder loven, kan de straffes for overtrædelsen. Det er en betingelse for straf, at den ansatte eller arbejdslederen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, for eksempel at overtrædelsen er sket på den pågældendes eget initiativ.

Spørger man Thue Rasmussen, indehaver af R2 Farver, mener han, at virksomheden havde gjort, hvad man kunne for at sikre, at arbejdet blev udført efter forskrifterne.

- Manden er vant til at køre i saxlifte, og alligevel har min formand instrueret den pågældende medarbejder i, hvordan liften virker. Så kommer der noget ekstra arbejde med at male nogle ovenlys, og da har vi kørt vores egne lifte tilbage igen. Ham, der har totalentreprisen, siger, at det er ikke noget problem, for han leverer liften til det, fortæller Thue Rasmussen og fortsætter:

- Så vil skæbnen, at min medarbejder ikke kan få liften helt op, og så tager han på eget initiativ den beslutning at sætte en stige på liften, selv om han godt ved, at han ikke må, fordi han føler sig sikker på ikke at kunne falde ud til nogen sider, da liften er kørt helt op i ovenlyset. Og så kravler han op, og så maler han, og så kommer Arbejdstilsynet i det samme.

Indehaveren af R2 Farver forklarer, at liften faktisk godt kunne nå det sidste stykke op, men det ville kræve, at man trykkede på en skjult knap, som hverken han selv eller medarbejderen kendte til.

- Min medarbejder ringede ikke ud til firmaet eller ned til os og sagde, at liften ikke kunne nå, inden han besluttede sig for at sætte en stige på den. Havde han ringet og spurgt, om han måtte sætte en stige på liften, så havde jeg da sagt nej på stedet, siger Thue Rasmussen, der finder dommen urimelig.

- Har jeg bedt en mand om at gøre noget, der ikke er okay, så skal jeg nok stå ved det. Men det her har jeg ikke været herre over. Jeg synes ikke, det er okay, at det skal være arbejdsgivers ansvar i denne her sag. Vi føler virkelig, at vi er magtesløse i sådan en situation her, siger han.

Malermesteren er næsten sikker på, at han vil anke dommen.