Malthe efter pokal-triumf på Le Mans: Det var for vildt!

LE MANS: Malthe Jakobsen sikrede sin og Thy’s første Le Mans-pokal, da han lørdag eftermiddag kørte sig til en tredjeplads i Road to Le Mans-opvarmningsløbet i forbindelse med årets 24 timers-løb på Le Mans.

Det lykkedes efter en ganske udfordrende uge på den legendariske racerbane, hvor han og RLR Msport var jaget af uheld. Det skriver Malthe Jakobsen Motorsport i en pressemeddelelse.

Uheldene prægede ikke mindst i torsdagens løb, hvor medkøreren Michael Benham blev ramt af en punktering kort tid efter starten af løbet. Det ødelagte dæk nåede under den forsigtige køretur tilbage til pitten at beskadige bilen så meget, at den ikke kunne fuldføre løbet - og dermed fik Malthe ikke chancen for at vise flaget i det første løb.

- Det var virkelig træls for at sige det rent ud. Torsdagsløbet startede vi fra 20. pladsen, og alligevel lykkedes det Michael at kæmpe sig frem gennem feltet, inden han punkterede. Men det er typisk Le Mans-banen. Den er ubarmhjertig og har det med at kræve sine ofre, siger Malthe Jakobsen, der til gengæld fik revanche i lørdagens løb.

Her fik Benham nemlig en stærk start og havde inden første omgang var overstået kæmpet sig frem til femtepladsen. Da bilen efter godt 25 minutter blev overdraget til den hurtige Thybo kunne jagten på podieplaceringerne indledes.

- Det gik faktisk ret hurtigt med at komme op på tredjepladsen, og havde det ikke været for en række slow zones (sektioner, hvor der er midlertidig hastighedsgrænse på grund af uheld, red.) tror jeg faktisk godt at jeg kunne have hentet andenpladsen, siger Malthe, som med en tredjeplads sikrede sig den prestigefyldte pokal.

Og med den fulgte også præmieceremonien på det samme podie, hvor vinderne af det rigtige 24 timers-løb får deres pokaler overrakt. En oplevelse, som de fleste unge racertalenter drømmer om - inklusive Malthe Jakobsen.

- Det var for vildt! At stå deroppe på dét podie og kigge ned over pitten og alle dem som står og jubler med Dunlopbroen i baggrunden ... det kan vist kun overgåes, hvis jeg en dag står der efter 24 timers-løbet, lyder det fra Malthe, som kan sætte kryds ved at have opnået sin målsætning:

- Både jeg og teamet vidste, at vi havde bilen og kørerne til at komme på podiet, og derfor er det også virkelig rart at det lykkedes, selvom det har været nogle hårde dage. Jeg håber at det har efterladt et visitkort hos de rigtige mennesker i branchen, slutter Malthe Jakobsen fra sin autocamper på Le Mans.