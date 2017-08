Malthe er nu dansk mester i gokart

GRINDSTED: - Jeg synes, det er vildt fedt, at det endelig lykkedes at blive danmarksmester.

Sådan lyder det søndag eftermiddag fra Malthe Jakobsen, 13, kort efter at han har været på podiet i Grindsted og er blevet hyldet for at nå helt til tops i sin klasse.

Malthe fortæller, at han ved tidtagningen var hurtigst, hvorefter han vandt 1. heat og blev nummer fem i 2. heat.

I semifinalen kom han på en andenplads og i finalen lykkedes det at få hentet og overhalet rivalen Bastian Buus.

- Det er nok ikke rigtig gået op for mig endnu, siger Malthe Jakobsen, der bor i Sennels.