Malthe er suverænt hurtigst i feltet: Men mesterskabsdrømmen smuldrer efter Spa-bad

BELGIEN:En Spa-bad af den rigtig ærgerlige slags.

Det blev udbyttet for racerkøreren Malthe Jakobsen fra Sennels og hans team Cool Racing på den legedariske bane Spa i Belgien, der i weekenden lagde asfalt til femte afdeling af European Le Mans Series.

Malthe Jakobsen tog til Belgien med en målsætning om at øge sin og COOL Racing's mesterskabsføring, og gennem træninger såvel som kvalifikationen satte thyboen en tyk streg under potentialet ved at være markant hurtigere end konkurrenterne.

Den femte pole position kom i hus lørdag eftermiddag med næsten et sekund ned til næsthurtigste bil i LMP3-klassen. Alt var derfor gjort klar til et brag af et racerløb søndag middag efter et Spa-bad med regnvejr.

På en optørrende bane fik Maurice "Mo" Smith en god start i COOL Racing-raceren og holdt et højt og stabilt tempo. Men efter bare en halv time af løbet blev han påkørt af en bagfrakommende konkurrent og fik uoprettelige skader på bilen.

- Det er vildt ærgerligt, at vi igen er blevet kørt af banen af en kører, som overvurderede situationen. Det er racerløb og svære forhold med en bane som stadig er fugtig nogle steder, men det er sværere at acceptere når det koster os vores føring i mesterskabet, siger Malthe Jakobsen i en pressemeddelelse, hvor han ærgrer sig over at den gode start på sæsonen ikke er fortsat efter sommerferien.

- Vores strategi var at overleve starten af løbet, som vi vidste ville blive udfordrende, og med den fornuftige start som Mo sikrede, kunne vi have været med i kampen om sejren. Det har været noget af en udfordring i de sidste par løb, og nu kan vi se frem til en sæsonfinale, hvor vi ikke selv kan gøre det store for at påvirke slutstillingen, lyder det fra en skuffet racerkører.

Der er efter løbet på Spa-Francorchamps 19 point op til førstepladsen i mesterskabet. Med en maksimal pointscore på 26 point i årets sidste løb kræver det mere end rå hastighed at kæmpe sig tilbage i titelkampen.

I Michelin Le Mans Cup, hvor Malthe deltog i det to timer lange løb lørdag eftermiddag, sluttede han og Maurice "Mo" Smith på femtepladsen efter et udfordrende løb på våd bane.

Allerede i den kommende weekend er Malthe tilbage i en LMP3-racer, når han er tilbage på amerikansk asfalt til Petit Le Mans på Road Atlanta. Her får han Joaõ Barbosa og en af mesterskabsrivalerne fra European Le Mans Series, Nico Pino, som medkørere hos Sean Creech Motorsports.