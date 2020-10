Malthe forlænger med RLR Msport

THY:Never change a winning team, lyder ordsproget. Selvom Malthe Jakobsen ikke har vundet European Le Mans Series i sin debutsæson, har samarbejdet med RLR Msport fungeret så godt, at thyboen har indgået en aftale med teamet for næste sæson.

Aftalen indeholder en fuld sæson i European Le Mans Series i LMP3-klassen med en målsætning om at vinde mesterskabet. Ikke mindst fordi en sejr i mesterskabet udløser en billet til Le Mans 2022.

- Jeg har haft en fantastisk læresæson med RLR i år, og jeg kan ikke forestille mig et bedre team at arbejde sammen med. Næste år skal vi gå benhårdt efter mesterskabet, og det er jeg overbevist om er muligt”, siger 16-¨rige Malthe Jakobsen fra Sennels.

- Hele året har det udelukkende været op til os kørere at få et godt resultat med hjem, for bilen har altid været forberedt til perfektion. At jeg som debutant har været i stand til at kæmpe med om pole positions og podieplaceringer fortæller alt om hvad teamet kan udrette, siger han.

Udviklet sig enormt

Teamchef i RLR Msport, Nick Reynolds, siger om aftalen:

- Vi er glade for at kunne beholde Malthe som del af vores team i endnu en sæson af European Le Mans Series. Han har udviklet sig enormt og bidraget positivt til teamets præstationer siden starten af sæsonen. Hele teamet nyder at arbejde med ham fordi han er utroligt hurtig og samtidig både ydmyg og pragmatisk. Han har en god indflydelse på hele teamet, og det er spændende at tænke på kombinationen Malthe Jakobsen og RLR Msport i 2021, siger Nick Reynolds.

I den kommende weekend afsluttes den indeværende sæson i European Le Mans Series på Portimaõ-banen i Portugal.