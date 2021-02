Malthe fra Thy drømmer om at køre Le Mans til sommer

SENNELS:Racerkøreren Malthe Jakobsen, Thy’s hurtigste teenager, deltager i den asiatiske langdistanceserie sammen med sit engelske team, RLR Msport, når mesterskabet køres over fire afdelinger i februar måned på henholdsvis Dubai Autodrome og F1-banen Yas Marina i Abu Dhabi. Bilen bliver den Ligier LMP3, som dannede grundlag for Malthes flotte resultater på de europæiske baner i fjor.

Mens mange racerkørere har lagt hjelmen på hylden frem til april måned er det lykkedes racerkøreren fra Sennels ved Thisted at sikre en plads i sit faste team, så vinterpausen ikke bliver for lang. Grundet de imponerende resultater i denne sæson har teamet bedt deres danske topkører om at træde til i det asiatiske mesterskab.

Malthe Jakobsen deltager i det asiatiske langdistancemesterskab i februar. Foto: Xynamic Photography.

- Det er en fed mulighed at få her i vinterpausen. Muligheden er opstået på baggrund af mine resultater og det bekræfter mig i, at det er muligt at nå helt til tops i motorsport, hvis jeg fortsætter min udvikling som hidtil, siger Malthe Jakobsen.

Han deler bil med to kørere, amerikanske Max Hanratty og holdets tredjemand, Bashar Mardini, med masser af erfaring fra de mellemøstlige racerbaner.

- RLR tager til Abu Dhabi for at vinde - ikke mindst fordi en sejr i mesterskabet udløser én af de eftertragtede pladser på Le Mans til sommer”, fortæller Malthe, som dermed har en anseelig gulerod at jagte.

Malthe kan med teamets sammensætning af kørere se frem til at tilbringe omkring halvdelen af de fire løb bag rattet på bilen. Noget, som giver god træning til den kommende sæson i Europa, som starter halvanden måned efter hjemkomsten fra Mellemøsten.

- Jeg er ikke blevet lovet noget, men hvis teamet får en plads på Le Mans er det ikke utænkeligt, at mit navn kan stå på bilen” lyder det forsigtigt fra Malthe.

På grund af coronarestriktioner afvikles de fire løb i Asian Le Mans Series på to baner over to weekender. Det betyder at der hver weekend skal køres to løb på samme bane - et intenst program for køreren fra Thy, som kan se frem til masser af tid bag rattet i februar måned.