Malthe gav feltet baghjul: Hurtigst af alle i Dubai

THISTED: På trods af at weekendens to løb i Asian Le Mans Series på Dubai Autodrome var Malthe Jakobsens første i den hurtige LMP2-klasse, var det teenageren fra Sennels ved Thisted, som var hurtigst.

Det viste han allerede under de indledende træninger, hvor han med få omgange på banen satte bedste omgangstid. Farten havde han ikke mulighed for at tage med i kvalifikationen til de to fire timers-løb, da reglementet foreskriver, at det er bronzekøreren, der kvalificerer bilen.

Med femte startplacering til lørdagens løb var der dog lagt i kakkelovnen til et godt resultat. En kollision med en langsommere bil betød dog, at COOL-bilen lå i bunden af feltet, da Malthe satte sig bag rattet. Alligevel formåede thyboen at sætte hurtige omgangstider og levere et solidt stykke arbejde i den 600 hestekræfter stærke LMP2-racer. En ottendeplads blev det til, så alle kræfter blev sat ind for at sikre et godt resultat i søndagens løb.

Bedre blev det da også. Bilen blev holdt fri af uheld, men da ét af bilens tre timede pitstop (tre pitstop skal udføres på en minimumstid af konkurrencehensyn, red.) blev udført 0,2 sekund for hurtigt, måtte Malthe tage et ekstra langt pitstop og tabte dermed en potentiel top tre-placering. Upåvirket af benspændet satte han et højt tempo og kæmpede sig frem til femtepladsen, bare 0,3 sekund fra fjerdepladsen - og seks et halvt sekund fra tredjepladsen.

- Nu fik vi ikke helt de resultater, vi havde satset på i denne weekend, men når det er sagt, så har det været en fed oplevelse endelig at køre løb i LMP2-klassen. Jeg har kunnet sætte et fornuftigt tempo, men for at være ærlig er der stadig meget at lære for mig, fortæller Malthe Jakobsen, som i begge weekendens løb var hurtigste kører på banen.

- I forhold til en LMP3-bil er den generelt hurtigere og lettere at køre, men jeg er nødt til at køre meget mere forsigtigt og meget klogere. Der skal ikke meget til for at dækkene bliver overkørt og mister greb, og brændstofforbruget er også vigtigere at holde øje med. Det er en sjov udfordring, og jeg er glad for at have løbene herude at lære i, siger han.

Unikt for Asian Le Mans Series bliver hele mesterskabet afviklet over ti dage. Med to afdelinger afholdt på Dubai Autodrome går turen nu videre til F1-banen Yas Marina Circuit i Abu Dhabi, hvor der ligeledes køres to fire timers-løb over to dage.