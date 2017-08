Malthe godt på vej mod VM

SENNELS: I løbet af den seneste uge har 13-årige Malthe Jakobsen samlet 40.000 kroner ind i sponsorater. Kartkøreren skal bruge 70.000 kroner for at kunne stille til start, når der er verdensmesterskab i England sidst i september.

De første, der meldte sig på banen var Team Danmark og Malthes hovedsponsor, Thisted Forsikring. Det er Malthe selv, som har stået for at skaffe nye sponsorer.

- Motorsport er dyrt, og man skal i en tidlig alder lære at håndtere sponsorer. Derfor er det også Malthe selv og ikke os som skal ud, siger Malthes far, Lasse Jakobsen.

Indsamling

Familien Bruun fra Øsløs har startet en indsamling på Facebook, for at hjælpe Malthe med at nå de 70.000 kroner.

- Jeg synes virkelig, at Malthe fortjener chancen til at repræsentere Danmark ved VM, og derfor har jeg startet indsamling. Al hjælp kan bruges og kan gøre en forskel, skriver Bendt Bruun i et facebookopslag. På Jakobsen Motorsports facebookside kan man læse mere om indsamlingen.

Malthes deadline for tilmelding til VM er tirsdag 15. august klokken 16.00, men selv, hvis budgettet ikke helt er på plads kan Malthe stadig godt meldes til.

- Vi kan godt gøre det, men vi skal være så tæt på målet, at vi tror på, at budgettet holder, siger Lasse Jakobsen.