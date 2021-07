Malthe Jakobsen giver den gas på legendarisk racerbane

MILANO:I weekenden deltager Malthe Jakobsen i fjerde afdeling af European Le Mans Series på den legendariske Monza-bane ved Milano. På den italienske asfalt skal den hurtige thybo ikke bare forsvare en tredjeplads i LMP3-mesterskabet - han skal også forsøge at indhente de to konkurrenter, som fører over ham og RLR Msport i mesterskabet.

- Det er fedt at være på tredjepladsen, når man tænker på at vi fik nul point med fra Red Bull Ring. Omvendt er der et pænt stykke op til nummer ét og to, så det skal vi have gjort noget ved, lyder det fra Malthe Jakobsen, som har gjort sit for at forberede sig til weekendens strabadser.

- Den har stået på mange timers simulatortræning og analyse af videooptagelser, så der er ingen undskyldning for ikke at give den fuld gas. Vi har et stærkt hold og en hurtig bil, så jeg tror på at vi kan gøre det godt, siger han.

Monza-banen er én af de absolut hurtigste på ELMS-kalenderen. Samtidig er det én af de mest tekniske.

- Det er en super fed bane! Det går virkelig stærkt på langsiderne, og svingkombinationerne er utroligt krævende. På grund af banens udformning bliver det et meget tæt løb, hvor det ofte bliver hundrededele af et sekund, som afgør både kvalifikationen og løbet, fortæller Malthe Jakobsen, som udmærket kender arbejdsopgaven i weekenden:

- Vi skal have lavet det bedste setup til løbet, og så er det et spørgsmål om at lave så god en kvalifikation som muligt. Jeg ved at både Alex og Michael (Kapadia og Benham, red.) er hurtige og stabile, så vi bør kunne gøre det godt i løbet.

4 Hours of Monza vises gratis på live.europeanlemansseries.com søndag klokken 11.