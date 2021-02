Malthe kørte flot, men ikke til Le Mans

Abu Dhabi: Der var ikke meget at sætte en finger på i weekendens to afdelinger af Asian Le Mans Series på Formel 1-banen i Abu Dhabi. Racerkøreren fra Sennels leverede varen - men Le Mans-billetten kom ikke i hus.

Efter et par gode træningssessioner på banen var der allerede tegn på, at Malthe ville være blandt de absolut hurtigste kørere i LMP3-klassen. Det beviste han ved at kvalificere RLR Msports Ligier JS P320 til de to bedste startpladser i løbene. Malthes såvel som teamets første pole position i LMP3-klassen kom i kvalifikationen til lørdagens løb - med en margin på 0,011 sekund ned til den næsthurtigste kører. Pole position giver ret til at starte forrest i feltet i det efterfølgende løb.

- Det var fedt at sætte en pole position til løbet. Det betyder selvfølgelig ikke uendeligt meget med et fire timer langt løb, men det er det bedste udgangspunkt til løbet, og samtidig giver det også lidt ekstra opmærksomhed, siger Malthe Jakobsen, som var 0,082 sekund fra pole position til fredagens løb.

Medkøreren kolliderede

Fredagens løb, som startede klokken 16 lokal tid, bød på en imponerende første time, hvor Malthe bag rattet kørte sig til et flot forspring til nærmeste konkurrent. Undervejs satte thyboen også hurtigste omgangstid, men en medkørers kollision med en GT-bil resulterede i en tidsstraf, som medvirkede til at Malthe og RLR Msport sluttede på en fjerdeplads.

- Efter sådan en start på løbet er det selvfølgelig træls, at vi ikke kan få en pokal med hjem, men det er, hvad der kan ske i løb som disse. Det er ikke noget, jeg kommer til at ligge søvnløs over, men surt er det, lyder det roligt fra fredagens hurtigste mand.

Lørdag eftermiddag kunne Malthe endnu en gang gøre sig klar til at starte løbet bag rattet, og denne gang som forreste bil i LMP3-klassen. Og selvom det timelange stint bag rattet bød på flere safety car-perioder, kunne Malthe overlade førersædet til medkører Bashar Mardini på en solid førsteplads.

Denne gang betød en knækket udstødning dog, at teamet måtte trække sig før målflaget. En ærgerlig afslutning på det asiatiske lynmesterskab, hvor hele 16 timers racerløb er blevet afviklet over to weekender på to baner i Mellemøsten.

Stor opbakning hjemmefra

- Hvis vi ser bort fra afslutningen på det sidste løb, så har det været en kanon oplevelse at være med i mesterskabet. Jeg har lært rigtig meget og er kommet meget tættere på bilen - det kan jeg tage direkte med videre til det europæiske mesterskab, som starter i april måned, forklarer Malthe, som, udover at have lært meget, også har fået andet med i bagagen:

- Jeg har fået rigtig meget opmærksomhed herude på grund af mine resultater. Som vi siger i Thy, så har det nok ikke skadet min karriere at køre med herude, lyder det fra den 17-årige racerkører, som nu kan se frem til isolation ved hjemkomsten fra Abu Dhabi.

Skulle det blive kedeligt at være spærret inde med simulatoren kan Malthe se tilbage på de mange positive kommentarer, der er strømmet ind på de sociale medier gennem de sidste to uger.

- Det har været lidt overvældende med den store opmærksomhed fra især de danske racerfans. Det er en fed følelse at have så meget opbakning hjemmefra, især fordi det efterhånden også er lidt mere end min nærmeste familie som følger med og hepper. Det vil jeg gerne sige tak for, siger Malthe Jakobsen.