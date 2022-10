Malthe løb med opmærksomheden: Sådan skaffede han topresultat i USA

SENNELS: Den 18-årige racerkører Malthe Jakobsen fra Sennels har i år kørt de helt store, amerikanske langdistanceklassikere med Sean Creech Motorsport. Som medkører har han fast haft den portugisisk-amerikanske veteran Joaõ Barbosa, og til Motul Petit Le Mans var der oprustet med den unge chilenske kører, Nicholas Pino. Det var dog den danske prototypekører som løb med opmærksomheden.



I tidtagningen var Malthe næsthurtigste kører med bare 0,106 sekund op til førstepladsen. Udgangspunktet til de ti timers racerløb var helt optimalt, og Malthe lagde stærkt ud bag rattet da løbet startede. Efter godt halvanden time i bilen kunne han overlade rattet til Nico Pino fra førstepladsen.



Undervejs i løbet måtte Sean Creech Motorsport-raceren lade flere konkurrenter gå forbi, så da Malthe med tre timer tilbage af løbet satte sig tilbage bag rattet for at køre løbet færdigt, var bilen en omgang efter den førende. Og så gik jagten i gang med hurtige omgangstider og dristige overhalinger.

Det lykkedes også thyboen at kæmpe sig tilbage på omgangshøjde med den førende bil, men selvom der blev kæmpet med næb og klør, kunne Malthe ikke indhente førstepladsen. En tredjeplads blev resultatet efter ti timer; nok til at sikre andenpladsen i IMSA Michelin Endurance Cup-mesterskabet.



- Det har været en hård weekend på kontoret. Vi manglede lidt fart i bilen under træningerne, men i tidtagningen var vi - bortset fra et lidt skævt dæktryk - med på farten igen, så det tegnede egentlig godt til løbet, siger Malthe Jakobsen, som næsten nåede at køre halvdelen af løbet selv.

Vild sæson for Malthe

- Det har været en vild sæson med masser af fede løb i Europa og USA. Jeg har lært en masse af at køre på de amerikanske baner, og jeg håber også, at der bliver mulighed for at køre herovre igen næste år. Det har været fedt at arbejde med Sean Creech Motorsport, og selvom vi sigtede efter sejren, tror jeg at vi alle er rigtig godt tilfredse med hvad vi har opnået. Det har i hvert fald været en god oplevelse for mig, slutter Malthe Jakobsen.

Der er et enkelt løb tilbage på kalenderen i 2022. Det er finalen i European Le Mans Series, som køres på Portimaõ i Portugal den 15-16. oktober. Her er han og Cool Racing stadig med i kampen om mesterskabet.