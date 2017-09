Malthe missede mesterskabet

THY-HANNÆS: Gokartkøreren Malthe Jakobsen er nu på vej til England for at køre en afdeling af det engelske mesterskab på den bane, som om 14 dage lægger asfalt til en VM-afdeling.

Men turen er også med lidt blandede følelser, for den unge idrætsmand kan ikke tage til løbet som danmarksmester i sin klasse.

Den titel forsvandt, da han blev bortdømt i den sidste afdeling af mesterskabet.

- Vi har besluttet, at vi er videre, siger hans far, Lasse Jakobsen.

Men på dagen var følelserne noget mere negative, for tv-optagelser viser, at Malthe Jakobsen blev skubbet af banen da seks kørere kom for tæt på hinanden og det blev af løbslederen vurderet til, at Malthe Jakobsen skulle udelukkes fra omkørslen af heatet.

De øvrige kørere i klassen forsøgte at få Malthe Jakobsen med ved at sige, at de ikke ville køre, man løbslederen truede dem med at de ville miste deres licenser, så heatet blev gennemført.

- En afgørelse fra en løbsleder kan ikke trækkes tilbage ifølge DASU’s reglement, siger Lasse Jakobsen.

Derved kunne Malthe Jakobsen ikke få sit mesterskab, men den skuffelse siger Lasse Jakobsen de er kommet ud over og forklarer også, at der heller ikke bliver sendt en klage til DASU:

- Det har vi fået at vide, at det ikke vil føre til noget.