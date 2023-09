Malthe rækker ud efter toppen: Det går stærkt i European Le Mans Series

Forventningerne var sat højt forud for søndagens løb på Spa-Francorchamps, den legendariske belgiske racerbane. Og de blev ikke gjort til skamme, for den lynhurtige thybo Malthe Jakobsen og COOL Racing er i dén grad tilbage i toppen af European Le Mans Series.

Træningstiderne fra kørslerne op til løbet viste, at både Malthe, bilen og teamet er skarpe på Spa-Francorchamps, og det blev understreget af omgangstiderne i de frie træninger, hvor LMP2-raceren var med helt fremme.



Malthe's teamkammerat, Alexandre Coigny, satte fjerdehurtigste tid blandt LMP2 Pro/Am-kørerne i kvalifikationen. Da Malthe kom i bilen, blev tempoet skruet i vejret, og undervejs i løbets sidste time var Malthe forrest. Ikke bare i LMP2 Pro/Am-klassen, men også i den samlede stilling.

Malthe Jakobsen og COOL Racing er i dén grad tilbage i toppen af European Le Mans Series. Det beviste de under søndagens løb på den legendariske belgiske racerbane. Foto: Jakobsen Motorsport

Det holdt næsten til målstregen. Havde det ikke været for et få sekunder længere pitstop end konkurrentens, kunne Malthe have taget den generelle sejr på Spa - men måtte "nøjes" med sejren i LMP2 Pro/Am, fremgår det af en pressemeddelelse fra teamet.



Sejren glæder naturligvis den hurtige thybo, som flere gange i år har været på podiet, men først nu har fået sin første LMP2-sejr på europæisk grund:



- Det er jo skønt at komme hjem med en sejr og vigtige point til mesterskabet. Jeg havde farten med mig, og endnu vigtigere er det, at jeg efterhånden føler mig lige så godt hjemme i LMP2-bilen, som jeg gjorde i LMP3 for et år siden. Og så har COOL Racing bare formået at lave en super hurtig bil til denne weekend. Det gjorde mit job en del lettere, fortæller Malthe, som undervejs satte hurtigste omgangstid i løbet.

Malte Jakobsen er glad for at holdet er tilbage på toppen, og han behøvede ikke at juble alene efter sejren.

- Jeg har haft hele familien og et par gode venner med hernede, så det gav lige ti procent ekstra til sejren at kunne dele oplevelsen med dem, lyder det fra søndagens vinder.

Malthe Jakobsen og COOL Racing er nu på tredjepladsen i European Le Mans Series' LMP2 Pro/Am-klasse med to løb tilbage på Portimão-banen i Portugal om en måned.