Malthe til tops: DM-vinder i Formel 4

Den unge thybo Malthe Jakobsen blev i weekenden dansk mester i Formel 4.

Det skete på Jyllandsringen, hvor det dog ikke blev til sejre i de enkelte heat, men hvor Malthe Jakobsen var sikker på titlen blot ved at gennemføre det første af i alt tre heat.

Malthe Jakobsen og FSP-teamet gik til opgaven som ved alle andre løb. Målet var sejre, fremfor bare at sikre et mesterskab.

Mesterskabet blev sikret. Lørdag eftermiddag krydsede Malthe målstregen på en tredjeplads, og dermed var danmarksmesterskabet i hus. Hovedpersonen selv var glad - og en smule frustreret:

- Jeg er glad for at have sikret mesterskabet, men det er lidt træls at jeg ikke kunne sikre det med en sejr. Det havde jeg håbet på, men jeg havde problemer med at få bid i dækkene, fortæller den nykårede mester, siger han i en pressemeddelelse.

Dækproblemerne fortsatte igen i andet heat, hvor Malthe Jakobsen fra fjerde startposition hurtigt var oppe på andenpladsen og jagtede den førende. Mod slutningen måtte han dog give op, da dækkene igen drillede, og thyboen måtte tage til takke med en fjerdeplads.

Rigtig fedt

Til gengæld var der mere fart over feltet i weekendens - og sæsonens - sidste heat. Her startede Malthe Jakobsen igen på fjerdepladsen og avancerede på få omgange frem til andenpladsen. En hidsig jagt på førstepladsen blev iværksat, men afstanden var for stor.

- Sidste heat var rigtig fedt! Vi havde fået dækkene til at fungere igen, og jeg fik en rigtig god start. Det havde været sjovt at kæmpe lidt om førstepladsen med Mikkel (Grundtvig,red.), men han kørte altså stærkt deroppe foran, så han fortjente sejren, siger Malthe Jakobsen, som kunne fejre mesterskabet med familie og venner efter det sidste heat.

- Det har været en sjov sæson. Der har været nogle gode dueller på banen, og jeg synes at jeg har lært virkelig meget undervejs. Samarbejdet med Alex og resten af FSP-teamet har kørt perfekt, og jeg er taknemmelig for hvordan de har kæmpet for hele tiden at give mig de bedste forudsætninger for at vinde racerløb.

Nu går turen snart videre til FIA World Motorsport Games i Rom, hvor Malthe Jakobsen er udvalgt til at repræsentere Danmark i Formel 4-klassen. Endnu et stort skridt mod fremtiden - men når dét er overstået, er kalenderen tom:

- Jeg ved ikke hvad der skal ske næste år. Det giver mening for mig at søge mod udlandet, men det hele kommer an på økonomien og hvilke muligheder jeg får. Lige nu holder jeg alle muligheder åbne, og så må vi se hvad der sker. jps