Malthe vil have pokal på Le Mans

FRANKRIG:Malthe Jakobsen deltager i denne uge i Road to Le Mans-klassen som optakt til 24 timers-løbet på Le Mans, og thyboen har ét mål for weekenden: Der skal pokaler med hjem til Sennels.

Ligesom sidste år deltager thyboen i de to 55 minutter lange løb sammen med RLR Msport, og i år får han selskab af sin medkører fra European Le Mans Series, Michael Benham. Benham har gode erfaringer fra den legendariske franske bane, og sammen har de sat sig for at gå benhårdt efter et topresultat.

- Det bliver ikke let, for Road to Le Mans-feltet er virkelig stærkt i år, men jeg er virkelig glad for at vi alle er enige om, at der ikke er andet end pokaler, som tæller, siger Malthe Jakobsen, som sidste år sluttede på sjette- og syvendepladsen i weekendens to løb.

Der er hele 35 LMP3-biler tilmeldt i det 46 biler store felt, og en stor del af konkurrenterne kender Malthe allerede fra ELMS-serien. Han ved derfor også, at det kræver en seriøs indsats og en vis portion held at komme til tops - men erfaring er også et must:

- For mig er det en stor fordel, at jeg nu ved præcis, hvad jeg kommer ned til. Det er en stor og anderledes racerbane, men jeg kender vejen rundt og ved, hvordan hele cirkusset omkring løbet fungerer, så jeg kan fokusere endnu mere på at yde mit bedste.

Til forskel fra sidste år er banen i år blevet åbnet for publikum, og det er noget som glæder den hurtige thybo:

- Jeg glæder mig faktisk helt vildt til at opleve Le Mans med tilskuere rundt om banen! Sidste år var det selvfølgelig fedt at køre på banen, men der manglede en masse stemning, som jeg glæder mig til at få med i år. Med lidt held kan vi også tage imod en masse af de danskere, der har taget turen sydpå for at få lidt solskin og racerløb, siger Malthe, som allerede onsdag tager hul på træningen på banen.