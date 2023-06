Malthes drøm er opfyldt: Le Mans-debut til 19-årig thybo

THY:19-årige Malthe Jakobsen, verdens vel nok hurtigste thybo, står i denne uge foran sin debut i det legendariske 24-timeers løb på Le Mans. Og den 19-årige racerkører fra Sennels er både spændt på og klar til debuten.

Løbet har været ét af de store delmål for Malthe Jakobsens karriere, siden han i 2020 fik debut i langdistanceracing. Med sit navn på COOL Racing CLX's LMP2-racer og udnævnelsen som juniorkører for Team Peugeot TotalEnergies'Hypercar-projekt hviler manges øjne på den unge dansker, fremgår det af en pressemeddelelse fra teamet.

Forberedelserne har stået på i lang tid, og søndag startede Le Mans Week så for alvor til den officielle testdag.

Der blev under søndagens test tilbagelagt 63 omgange på Le Mans, hvor der blev afprøvet forskellige opsætninger af bilen forud for de officielle træninger. Det var også Malthes første gang på banen i en LMP2-racer, så meget nyt skulle læres.

- Det var meget anderledes end de løb, jeg har kørt i Road to Le Mans. Bilen er hurtigere, og trafikken er markant anderledes, så det var rart at komme ud og få en fornemmelse af, hvad der er i vente. Nu glæder jeg mig til at de officielle træninger starter onsdag og vi rigtigt kan begynde at forberede os, siger Malthe Jakobsen.

Le Mans-ugen er en travl omgang for racerkørere og alle involverede i racerteams. Flere hundredetusinde fans til stede i området er der både officielle pligter, interviews og møder som skal passes - oven i de massive forberedelser, som bliver foretaget igennem hele ugen.

Selvom Malthe Jakobsen har flere 24 timers-løb på CV'et bliver debuten på Le Mans noget helt særligt med mange nye oplevelser undervejs.

- Det er et 24 timers-løb som de fleste andre, men banen er noget særligt - og det er stemningen også. Jeg var her selv som lille dreng, hvor jeg stod med Dannebrog og heppede på Tom K., så det kommer helt sikkert til at give lidt kuldegysninger, når jeg selv kører ud på banen og ser danske flag rundt på tribunerne, siger Malthe Jakobsen.

Når det gælder ambitionerne for det forestående løb siger han:

- Vi skal lige starte med at få bilen over målstregen efter 24 timer. Og når det er sagt, så er det her jo Le Mans. Det er de bedste kørere og teams i verden, som vi skal ud og kæmpe mod. Jeg ved at jeg er i et fantastisk team og med to virkelig gode medkørere, så vi kan gøre det godt, men alt kan ske på Le Mans.