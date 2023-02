Malthes sejr i den arabiske nat

SENNELS: Malthe Jakobsen satte streg under ambitionerne ved tredje og fjerde afdeling af Asian Le Mans Series, som blev kørt på Yas Marina, i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater i weekenden.

I lørdagens løb gav kombinationen af stærkt strategiarbejde og en lynende hurtig thybo udslag i form af en imponerende første sejr i LMP2-klassen. Efter at have overtaget rattet fra Alexandre Coigny kørte Malthe et fejlfrit løb og udnyttede teamets strategi til det ypperste.

- Alexandre gjorde et godt stykke arbejde i sit stint, og teamet ramte strategien helt perfekt, så jeg kunne fokusere fuldt ud på at køre bilen bedst muligt. Jeg havde ikke forventet at få min første LMP2-sejr med hjem i tredje forsøg, men det var ét af de løb, hvor det hele bare spillede, fortæller Malthe, som til gengæld fik en hård dag på kontoret søndag.

Hvor lørdagens fire timers racerløb gik lige efter bogen, var der nemlig ikke meget som var i Malthe og COOL Racings favør. Og det startede netop, som thyboen kom i bilen:

- Min sele sad ikke helt rigtigt, da jeg kom i bilen, så jeg forsøgte at rette på den mens jeg kørte ned gennem pitlane. Pludselig råbte teamet i radioen, at jeg skulle bremse - men jeg kom alligevel ud af pitten et halvt sekund før den mindst tilladte tid, fortæller Malthe om den uheldige hændelse, som kostede en stop and go-straf og et ekstra langt pitstop.

Straf kostede samlet sejr

Farten fejlede derimod ingenting. Malthe satte et højt tempo og halede ind på de forankørende. Undervejs blev det også til kontakt med en konkurrent, som resulterede i en snurretur og en skadet front på racerbilen. Dommerne vurderede, at det var danskeren som bar størstedelen af skylden, og idømte en tur gennem pitten til en drive through-straf. Efter de fire timers racerløb kørte Malthe over målstregen på tredjepladsen - og en samlet andenplads i mesterskabet.

- Der er ikke så meget at gøre, når dommerne dømmer, men det var ikke lige hvad vi havde håbet på. Heldigvis kunne jeg holde et godt tempo, selvom bilen havde en skade, men vinderchancerne forsvandt med de ekstra ture gennem pitten, siger Malthe, som alligevel sikrede en andenplads i årets Asian Le Mans Series-mesterskab.