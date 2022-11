Malurt i Nordthy-bægeret trods sejr

SENNELS:I denne sæsons 2. division har Nordthy langtfra lignet et oprykkerhold. Thyboerne har høstet mange point og overrasket de etablerede hold i 2. division, og thyboerne er langt væk fra nedrykningsstregen. Lørdag skulle holdet så på hjemmebane forsøge at fortsætte de gode takter, da de på hjemmebane mødte Nøvling, der i deres 9 kampe blot har hentet to point. Nordthy tog en komfortabel sejr på 33-27, men trods den sikre sejr, så sad holdet tilbage med en lidt flad fornemmelse efter kampen.

- Vores første halvleg var rigtig god, men vores spil i anden halvleg var ikke godt nok. Vi slækkede for meget på tingene og faldt ned i kadence. Det gav en lidt underlig følelse efter kampen, hvor vi ikke rigtig var glade, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Lige fra kampens start satte Nordthy sig på begivenhederne, og gæsterne fra Nøvling virkede overmatchet. Nordthy havde gode gennembrud i angrebet, og i defensiven fik thyboerne sat mange gode tacklinger ind på modstanderen. Den gode halvleg gjorde, at Nordthy kunne gå til pause foran med 18-11.

Den komfortable føring til hjemmeholdet betød, at Nordthy tillod sig at afprøve flere forskellige nye konstellationer i anden halvleg. De nye konstellationer kombineret med at Nordthy begyndte at slække på tingene resulterede i en halvleg, der ikke var Nordthys bedste. Trods det, så kom sejren aldrig i fare for hjemmeholdet, der endte med at vinde med 33-27.

- Det var nat og dag for os. Vi lagde vores spil lidt om i anden halvleg, og vi fandt aldrig det gode spil fra første halvleg efter pausen. Jeg fortryder dog ikke, at vi eksperimenterede lidt i anden halvleg, for vi kan få brug for de nye konstellationer i nogle af kampene mod de stærkere hold i rækken, siger Kasper Boesen, der glæder sig over, det hans hold har leveret i sæsonen.

- Det har set rigtig godt ud i denne sæson, og vi er fortsat sultne efter at hente flere point, siger han.