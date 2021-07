Caroline tager til Hawaii for dyste mod verdenseliten: - Det kan jo blive meget stort og farligt

THY:Den 18-årige thybo Caroline Küntzel skal til oktober ud at surfe på bølger, der er betydeligt større end dem, hun til dagligt træner på ud for Klitmøller. Hun er nemlig udtaget med et wildcard til APP World Tour, der starter på Hawaii.

Caroline Küntzel er udtaget på baggrund af de flotte resultater, hun har præsteret som paddle surfer gennem de sidste to år. Hun er således to gange dansk mester, og sidste år slog hun verdensrekord, da hun over en kort distance på Vandet Sø nåede op på 20 km/timen på sit paddleboard.

Til hverdag går Caroline Küntzel på HTX i Thisted, hvor hun efter sommerferien starter på sit andet år. Udtagelsen til World Touren kommer til at betyde adskillige ugers fravær i det kommende skoleår.

- Mange af de professionelle rejser fra det ene til det andet sted på touren, men jeg tager hjem for at passe skolen ind imellem. Så det bliver sådan, at jeg tager til Hawaii en måned og derefter har jeg en uge hjemme, inden World Touren fortsætter på Gran Canaria to-tre uger i november. I december skal jeg til Paris, hvor der både er konkurrencer på Seinen og i en pool, og touren slutter i februar med et stop, der endnu ikke er offentliggjort, fortæller den unge surfer og fortsætter:

- Jeg prøver at følge med i skolen, så godt jeg kan. Noget af det bliver virtuelt, og der er nogle fag, hvor jeg er nødt til at læse det op i ferien. Det er jeg også i gang med nu. Jeg mangler noget fysik og engelsk, hvor jeg skal til prøver i august.

Caroline Küntzel oplyser, at hun er den eneste danske kvinde, der er udtaget til APP World Tour, der samler verdens bedste SUP-atleter.

- Siden jeg fik beskeden, har jeg haft travlt med at indsamle midler og sponsorater, da alt er egenbetaling. Takket være mine sponsorer Tømreriet, Hvidbjerg Bank, Thy/Mors Energi, Revision Limfjord, Klaus Guldsmed og projektet SponsoredByThy er det nu muligt for mig at komme afsted, siger hun.

Frem mod oktober gælder det for den ambitiøse surfer om at træne og forberede sig bedst muligt til de vilde forhold på Hawaii.

- Det er nogle helt andre bølger end her. Det kan jo blive meget stort, og farligt, så jeg forbereder mig rigtig meget. Jeg er godt nok spændt på det, for jeg har ikke været i sådan nogle store og voldsomme bølger før, siger hun.

Caroline Küntzel foretrækker dog at surfe på bølger frem for fladt vand, for det er hun vant til fra Klitmøller.

- Det er sjovest, og der er noget udfordring ved det. Man skal være lidt modig for at gå ud nogle af de dage, hvor jeg er ude. Man får et adrenalinkick, siger hun.

Forberedelserne handler blandt andet om at være i så god fysisk form som muligt.

- Jeg træner på livet løs. Men jeg tror, at det største er det mentale ved, at man kommer ud foran en bølge, der er tre gange så høj som en selv. Jeg satser dog stærkt på, at jeg kan det, fastslår hun.