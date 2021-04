Mand amok med gummihammer: Sigtet for vold

THISTED:Kl. 18:05 onsdag aften mødte en 43-årig mand fra Thisted op ved Rema 1000. Han var tirsdag blevet bortvist fra butikken for “butikstyveri-lignende forhold”, oplyser Thisted Politi.

Det var faldet manden så meget for brystet, at han nu var vendt tilbage, bevæbnet med en gummihammer.

Han begyndte fluks at slå løs på butikkens udendørs udstilling, og det vakte butikspersonalets opmærksomhed.

- En ansat henvender sig til ham for at høre, hvad han havde gang i, og det bliver han så sur over, at han skubber til ham, siger politikommissær Jørgen Jensen.

Den ansatte faldt ned på jorden, og manden forsvandt fra stedet i sin bil. Politiet blev tilkaldt, og de fik snart fat i manden, der blev anholdt kl. 19:30 og taget med på stationen til afhøring.

Manden slog ikke på nogen personer med hammeren, men fordi han skubbede den butiksansatte, så han faldt, er han sigtet for vold. Manden blev løsladt igen kl. 21:34.