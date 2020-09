Beboer blev reddet ud af politiet: Mand er nu anholdt for brandstiftelse

THISTED:En mand er anholdt efter at han kort før klokken 06 mandag morgen fortalte til en anden mand, at han kort for inden havde påsat en brand i et kælderrum i Rosenkrantzgade i Thisted.

Alarmen om branden indløb klokken 05.28. Der blev der udviklet tæt røg, og en cirka 62-årig kvindelig beboer på 2. sal i ejendommen måtte reddes ud af politiet.

Det var på Engvej, et andet sted i det centrale Thisted, at den formodede brandstifter en lille halv time senere bekendte sig, fortæller politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

- Vi har ham til afhøring lige nu og vil tage stilling til, om han skal i grundlovsforhør, siger Jørgen Jensen, der ikke kan oplyse noget om alder eller andet om den pågældende.

Der er fem lejligheder i ejendommen, der betegnes som en ældre udlejningsejendom.

Røgen er gået fra kælderen og via en rørgennemføring op i et vaskerum i stueetagen. Mindst to af lejlighederne er røgskadet.

Det var politiet, som var først fremme på stede, og som sørgede for at få alle beboere ud.