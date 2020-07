Mand fængslet efter vold mod samlever

VESTERVIG:Lokalpolitiet i Thisted blev lørdag aften tilkaldt til en adresse på Vestergade i Vestervig. En 22-årige mand havde banket sin 19-årige kæreste så eftertrykkeligt, at kvinden måtte på sygehuset.

Manden er tidligere dømt for vold. Han blev efter et grundlovsforhør fængslet frem til 13. august. Ud over sigtelsen for vold blev han sigtet for overtrædelsen af loven om besiddelse af euforiserende stoffer. Politiet fandt nemlig 30 gram kokain og 35 gram hash i huset, og stofferne tilhørte manden.