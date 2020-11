Mand faldt syv meter ned men slap billigt

HANSTHOLM:En ansat i et kølefirma slap i går formiddag yderst heldigt fra en arbejdsulykke i en lagerhal på Industribuen i Hanstholm. Her var medarbejderen, en 25-årig mand fra Thisted Kommune, kravlet op på taget for at efterse et køleanlæg.

Ved uheld trådte manden igennem en lystagplade. Han faldt syv meter ned og landede på et betongulv. Manden blev fløjet til Aalborg med lægehelikopter. På hospitalet blev der konstateret hjernerystelse og brud på ansigtsknogler, men ikke så alvorlige, at det giver varige men.

- Det er utroligt heldigt, at manden i det hele taget har overlevet et fald fra den højde, siger politikommissær Jørgen Jensen, Lokalpolitiet i Thisted.

Arbejdstilsynet er underrettet om episoden, der blev anmeldt tirsdag klokken 10.24.