Mand faldt to meter ned fra skibsstillads

AGGER:Lokalpolitiet i Thisted fik torsdag klokken 8.47 melding om, at en medarbejder var kommet til skade ved et fald på Agger Værft på Havnevej i Agger.

Det drejede sig om en 58-årig mand fra Hurup.

- En medarbejder var faldet to meter ned fra et stillads i forbindelse med slibearbejde på en båd. Han landede på et betongulv. Det var ikke livstruende, men manden blev fløjet til Aalborg, siger politikommissær Jørgen Jensen.

Og det kan Jan Møller, indehaver af Agger Værft bekræfte.

- Jeg har fået melding om, at vores medarbejder er udskrevet fra sygehuset igen. Det var et decideret uheld, og politiet vurderede, at der ikke var belæg for at underrette Arbejdstilsynet, siger Jan Møller.