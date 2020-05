Arbejdsuheld på trappefabrik: Mand fik savet finger næsten af

MORS:Et øjebliks uopmærksomhed kostede dyrt for en 58-årig mand fra Mors, der mandag stod og arbejdede ved en rullesav på trappefabrikken Dolle i Frøstrup.

Ifølge Lokalpolitiet i Thisted kiggede manden op for at se, om udsugningen var tændt, og imens fik han sin ene hånd for langt frem og fik en finger savet delvist af.

Arbejdsuheldet skete klokken 15.58. Arbejdstilsynet er underrettet.