Mand fik sin hånd fastklemt i en kornsnegl

VESTERVIG:Klokken 14.28 indløb der alarm om, at en mand var fastklemt i en maskine på adressen Hurupvej 13 i Vestervig.

- En ansat på en gård fik sin hånd i klemme i en kornsnegl under en silo. Ved fælles hjælp fik andre ansatte på gården og brandfolkene fra Hurup ham fri, og fik ydet ham førstehjælp inden ambulance og paramediciner kom frem, fortæller indsatsleder Claus Bisgaard Hermansen fra Nordjyllands Beredskab.

Indsatslederen fortæller, at hånden umiddelbart er alvorligt beskadiget.

Vagtchef Lars Even fra Midt og Vestjyllands Politi fortæller, at Arbejdstilsynet har fået besked om ulykken. Han forventer, at de inspicere ulykkesstedet tirsdag.