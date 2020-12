Lægehelikopter tilkaldt: Mand kvæstet da stort dæk eksploderede

THISTED:En 61-årig mand fra Thisted-området blev mandag morgen kvæstet ved en arbejdsulykke hos Thisted Auto- og Dækservice på Ringvej 2B i Thisted.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi skete ulykken ved 08-tiden, hvor manden var ved at udføre service på et stort dæk fra en landbrugsmaskine. Pludselig eksploderede dækket, og manden blev kvæstet.

En ambulance blev sendt til ulykkesstedet, og her konstaterede redningsfolk, at mandens kvæstelser gjorde det nødvendigt at overføre ham hurtigst muligt til Aalborg Universitetshospital.

Han blev derfor med lægehelikopter fløjet til sygehuset i Aalborg.

Mandens pårørende er underrettet, oplyser politiet.

Arbejdstilsynet skal nu undersøge, om sikkerhedsreglerne var overholdt, da ulykken skete.