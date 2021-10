Mand og kvinde havde promille over 2,0: Nu har politiet beslaglagt deres biler

THY-MORS:En kvinde fra Mors og en mand fra Struer er blevet hver et køretøj fattigere, efter Thisted Politi onsdag rykkede ud for at beslaglægge deres biler.

Kvinden, der er 33 år og kommer fra Mors, blev stoppet af politiet på Åsvej ved Thisted 27. august. Da patruljen konstaterede, at der var tale om spritkørsel, tog de kvinden med til en blodprøve.

Resultatet af den blodprøve er nu blevet forelagt en dommer, der har afgjort, at der med en promille på over 2,0 var tale om vanvidskørsel, hvorfor kvindens bil blev beslaglagt.

Den anden sag drejer sig om en 54-årig mand fra Herning, der 6. oktober blev taget for spritkørsel på Struer Landevej ved Holstebro.

Også hans blodprøve viste, at han havde en promille over 2,0, og derfor skulle hans bil beslaglægges. Den opgave tilfaldt Thisted Politi, fordi manden og bilen befandt sig i Vorupør.