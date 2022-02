Mand uden kørekort fortsatte ligeud i T-kryds: Sigtet for spritkørsel

ØSTERILD:En 68-årig mand fra Fjerritslev kom fredag aften kl. 22:20 kørende ad Hjardemålvej.

Da han nåede T-krydset ved Aalborgvej, fortsatte manden ligeud og endte i grøften på den anden side. Heldigvis ramte han ikke den tværgående trafik på Aalborgvej, og han kom heller ikke selv synderligt til skade til uheldet.

Manden valgte imidlertid ikke at ringe til politiet for at orientere om uheldet, som man ellers har pligt til. Så da ordensmagten alligevel ankom til stedet en time senere kl. 23:22, blev manden anholdt.

Den 68-årige havde forinden køreturen fredag aften fået frakendt sit kørekort, og han fik derfor en sigtelse for kørsel i frakendelsestiden. Yderligere blev han sigtet for ikke at overholde sin vigepligt, og for ikke at kontakte politiet efter at have forårsaget et uheld.

Endelig fik han også en sigtelse for spirituskørsel og blev taget med til udtagning af blodprøve.