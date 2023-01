Mand dømt for at ville true sig til kontanthjælp

THY:"Er der ikke udbetalt penge inden fredag, skal I kigge jer over skulderen, for så vil der ske ting imod jer. Det er ikke en trussel, men fakta".

Sådan cirka lød den besked, en medarbejder i Thisted Kommunes jobcenter fik i en telefonsamtale 31. januar 2022 med en dengang 50-årig mand. Det fremgår af anklageskriftet i sagen, hvor den nu 51-årige mand forleden stod tiltalt ved Retten i Holstebro for at fremsætte trusler om vold mod en offentlig ansat.

Manden var også tiltalt for i en anden telefonsamtale den følgende dag at have sagt til en kvinde, med henvisning til to medarbejdere ved Jobcentret: "Hvis jeg ikke får kontanthjælp inden fredag, vil jeg lukke luftvejene på dem eller skyde dem". Eller noget lignende.

Ud fra de forklaringer, der blev givet i retten, blev manden dog frifundet for det sidstnævnte forhold, oplyser anklager Caroline Antonsen fra Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 51-årige mand blev idømt en straf på 30 dages betinget fængsel for den trussel, der blev fremsagt til medarbejderen på Jobcentret 31. januar.

- Dommen på 30 dages fængsel er i overensstemmelse med praksis. Spørgsmålet er, om det skal være betinget eller ubetinget, og der er det personlige forhold, der kommer ind og får en betydning, forklarer Caroline Antonsen.

I dette tilfælde har retten altså vurderet, at manden, der ikke tidligere er straffet, skulle have en betinget dom. Han har 14 dage til at beslutte sig for, om han vil anke dommen.