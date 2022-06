Mange nationaliteter i nyt integrationsråd

THISTED:Oven på en velbesøgt valgcafe har Thisted Kommune nu fået et nyt integrationsråd, der er valgt for den kommende treårige periode 2022-2025. Otte nye er kommet til, mens to er genvalgt fra seneste periode.

Interessen for at deltage rådets arbejde var så stor, at der var kampvalg om formandsposten. Valgt som ny formand blev 32-årige Tina Bah, der stammer fra Bosnien.

Hun kom til landet i 2007 og har læst og uddannet sig indenfor sprog og tværkulturelle studier i Danmark. Gennem hele sit voksenliv har hun på forskellige måder arbejdet med integration, blandt andet som projektleder og volontør. Efter at hun for omkring et år siden vendte tilbage til Thy, har hun fået lyst til at engagere sig i arbejdet med integration i kommunen.

- Det er meget spændende, og qua min egen baggrund, hvor jeg som 17-årig kom til Danmark sammen med min mor, så har jeg en forståelse for, hvad det vil sige både at skulle og blive integreret. Jeg kan både bruge min personlige erfaring og min faglige viden i rådet, og jeg glæder mig meget, udtaler Tina Bah i en pressemeddelelse fra Thisted Kommune. Hun fortsætter:

- Vi har mange ideer, og jeg er spændt på, at vi nu skal i gang med opgaverne og få ting til at ske. Vi har gode muligheder for at lave aktiviteter og arrangementer, der skal have det mål at få folk til at føle sig velkommen uanset, hvor de kommer fra.

Karen Vraa Jensen, chef for psykiatri og handicap i Thisted Kommune og også medlem af integrationsrådet, glæder sig over den store mangfoldighed som præger det nye integrationsråd.

- At mange mødte op til vores valgcafe-arrangement betød også, at vi fik nogle supergode drøftelser af, hvad integrationsrådet er og kan. At så mange nye gerne vil være med betyder, at vi har fået et nyt og stærkt integrationsråd med mange nationaliteter repræsenteret. Det ser jeg som en klar styrke for Thy, siger hun.

Rådet består af 10 frivillige medlemmer med udenlandsk baggrund, en kommunalpolitiker, chefen for handicap og psykiatri og to udvalgte medarbejdere fra kommunen, så 14 personer i alt. Medlemmerne er Tina Bah, formand, Elena Jonasen, næstformand, Zenawi Ghebremichael, Abdullatif Khourshid, Khaled Ahmadi, Nataliia Gudymenko, Nedal Alyoussef Alkrad, Nejbir Gerges, Brivan Khaled, Alona Knyr, Karen Marianne Vraa Jensen, Belal Adwan, Hanna Bjerregaard og Peter Sørensen (K).