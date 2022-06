Mange sager at behandle: Det hele tager tid

THISTED:Sager er der nok af på skrivebordene i Thisted Kommunes plan- og miljøafdeling. Så mange, at Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik konstaterer, at "det er et område under pres".

Sagsbehandlingstiderne opgøres måned for måned og er et fast orienteringspunkt på dagsordenerne til udvalgets møder.

- Det er ikke bare Thisted Kommune, som lige nu er presset på sagsbehandlingstiderne. Både når det gælder byggesager og sager efter planloven. Det gælder for samtlige landets 98 kommuner, siger Jens kr. Yde og tilføjer, at selv om kommunen er rykket længere ned på listen over kommuner med de hurtigste sagsbehandlingstider, så kan Thisted Kommune fortsat behandler sagerne i et tempo, som den godt kan være bekendt.

- Generelt mærker kommunerne, at der er mangel på byggesagsbehandlere. Selv har vi en ubesat stilling, men vi oplever også, der der til trods for eftervirkningerne af corona og af krigen i Ukraine stadig kommer et væld af både små og store byggesager. Og hvis der kommer færre sager om nybyggeri, er der til gengæld flere sager om omforandringer samt sager om miljøgodkendelser, som også kræver forvaltningsressourcer, siger Jens Kr. Yde.

Han peger samtidig på, at mange sager indleveres til kommunen med en forventning om, at der er hjælp at hente til at gøre dem klar til at blive behandlet. Det tager også tid.

- Endelig har den nye ejendomsvurdering også givet mere travlhed. I forbindelse med vurderingen er der lavet en gennemgang af ejendommene, og det har medført en hel del sager om for eksempel lovliggørelse af tilbygninger, siger udvalgsformanden.