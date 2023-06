Mange små møller laver ikke ret meget strøm

THISTED:363 husstandsvindmøller i Thisted Kommune producerer til sammen tre procent af af den mængde vindenergi, i alt 385.337,3 MWh, samtlige vindmøller i kommunen årligt leverer.

Ud over de mange husstandsvindmøller er der også 171 store landvindmøller i kommunen, i følge rapporten "Klimavisioner i Thy", som Klimaalliancen Thy, KAT, udgav i september 2021. Tallet 171 er opgjort i 2018, og omfatter derfor ikke de ændringer, der er sket i vindmølleanlægget på Tagmarken, som først blev tilsluttet i 2019.

Selv om 67 procent af vindmøllerne i Thisted Kommune er husstandsvindmøller, er de ikke medregnet i KAT's rapport fra 2021.

- I rapporten har vi set på de møller, der produktionsmæssigt fylder meget. Selv om der er rigtig mange husstandsvindmøller i kommunen, udgør deres produktion en lille del af den samlede produktion. Derfor er husstandsvindmøllerne ikke medtaget i KAT-rapporten, forklarer Anders Chilvers, Thy-Mors Energi.

På det seneste møde i Thisted Kommunes udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, var der husstandsvindmøller på dagsordenen. Udvalget skulle tage stilling til, om den forvaltningspraksis for behandling af ansøgninger om landzonetilladelse til opstilling af om husstandsvindmøller inden for beskyttede landskabet, , der blev indført i februar 2015 af det daværende udvalg for klima, miljø og teknik skulle videreføres. Udvalget sagde "ja".

Den nugældende praksis blev i 2015 indført på baggrund af, hvad daværende udvalgsformand Kaj Kirk (DF) kaldte en positiv udvikling.

"Sagen er en direkte udløber af en udvikling, som for så vidt er positiv, fordi der over de seneste år er opstillet stadig flere husstandsvindmøller. Det har imidlertid haft den virkning, at der er kommet flere ansøgninger om vindmøller i områder, hvor der kan være tvivl om opstillingen", sagde Kaj Kirk dengang.

I følge kommunens egne tal er der før 2008 rejst fire husstandsvindmøller, efter 2019 er der også rejst fire, men i årene 2015, 2016 og 2017 blev der samlet rejst 242 husstandsvindmøller. Flest i 2016, hvor der blev opstillet 123.

Med den praksis, der blev vedtaget i 2015, ville udvalget undgå, at forvaltningen skulle behandle ansøgninger om opstilling af husstandsvindmøller på steder, hvor praksis på grundlag af tidligere ansøgninger viste, at det ikke var muligt. Blandt andet ud fra landskabelige hensyn.

"Det skyldes ikke modstand mod de små møller, men for at imødegå en situation, hvor husstandsmøllerne skaber modvilje, fordi de fremstår alt for uensartede i landskabet. Vi skal huske på, at de også er synlige for de borgere, som ikke har mulighed for at stille en husstandsvindmølle op, sagde Kaj Kirk om det daværende udvalgs beslutning.

- Praksis fra 2015 har ikke været for restriktiv. Havde det været tilfældet, havde vi helt sikkert fået det at vide, siger Jens Kr. Yde (K), formand for det nuværende fagudvalg.

Han tilføjer, at kommunen i behandlingen af fremtidige ansøgninger om opstilling af husstandsvindmøller "hverken skal være mere eller mindre restriktiv end det, lovgivning og praksis på området lægger op til".

I årene efter perioden 2015-2017,hvor ansøgningerne om nye husstandsvindmøller strømmede ind, er interessen dalet. Fra 2018 og frem til nu er der rejst 20 nye husstandsvindmøller, fremgår det af bilaget til udvalgets sag.

- Det kan være et udtryk for, at en meget stor del af de, der har haft mulighed for at rejse en husstandsvindmølle, allerede søgt og fået lov til at stille møllen op, siger Jens Kr. Yde