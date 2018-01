Mangler du disse smykker?

JYLLAND: Seks personer, som er mistænkt for en række indbrud i private hjem, blev i december anholdt af Midt- og Vestjyllands Politi.

I forbindelse med anholdelsen konfiskerede politiet et stort antal tyvekoster, som politiet nu forsøger at finde ejerne til, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om cirka 180 forskellige effekter, primært smykker, men også ure, samlermønter og sølvtøj.

Ifølge politiets oplysninger stammer tyvekosterne fra indbrud begået over hele Jylland i perioden fra den 5. til den 12. december 2017.

Du kan se, om dine smykker eller andre genstande, er blandt tyvekosterne her.

Udover at finde tyvekosternes ejermænd, håber politiet også, at borgerne kan hjælpe med at skabe en forbindelse mellem de konfiskerede genstande og uopklarede indbrud, så gerningsmændene kan retsforfølges.

Hvis du kan genkende dine ting på politiets billeder, skal du så vidt muligt notere billedets nummer og kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på tlf. 114.