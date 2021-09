Mareridtet fortsatte for HVA Sydthy: Nyt kæmpe nederlag

HVA Sydthy

Ølstrup GU

0-7

fodbold, serie 1

HURUP:Det var top mod bund, da HVA Sydthy søndag skulle forsøge at hente sæsonens første point på hjemmebane mod Ølstrup i serie 1. Gæsterne kom med masser af rutine, og flere af deres spillere havde kampe i 2. division under bæltet. Kampen blev ligeså vanskelig, som man kunne frygte for thyboerne, for gæsterne fra Ølstrup foldede sig for alvor ud og gav HVA Sydthy en eftertrykkelig lussing på 0-7.

- Vi mødte et vanvittig godt hold, og vi var slet ikke gearet til at være med mod dem. De var ganske enkelt meget bedre end os, så der var ikke så meget at sige til nederlaget. Spillerne skal dog have ros for at holde humøret højt hele vejen igennem, siger HVA Sydthy-træner Gotfred Schmidt.

Allerede efter blot 20 sekunder ramlede korthuset for det hårdt trængte HVA Sydthy-mandskab, for mere tid skulle Ølstrup ikke bruge på at komme foran. Føringsmålet blev startskuddet til en sand fodboldlektion fra Ølstrup, og i den resterende del af halvlegen dominerede de vestjyske gæster totalt, og til halvleg var HVA Sydthy bagud med hele 0-5. For at gøre ondt værre så betød to skader til hjemmeholdet, at de måtte spille den resterende del af kampen uden udskiftere.

I anden halvleg tromlede udeholdet videre over det sagesløse hjemmehold. Gæsterne blev dog holdt nede på to mål i anden halvleg, og derfor endte HVA Sydthy altså med at tabe med 0-7. Et af de få lyspunkter i kampen var 17-årige Carl Monk Vangsgaard, der kom ind og fik sat et fint aftryk på kampen.

- De var bedre på alle pladser, og der var intet at stille op, siger Gotfred Schmidt.

Overlevelse ser sort ud

Med søndagens nederlag er HVA Sydthy fortsat uden point, og med syv kampe igen erkender Gotfred Schmidt, at overlevelse bliver meget vanskeligt.

- Det ser sort ud for os. Lige nu handler det om for os at komme igennem resten af sæsonen bedst muligt, siger Gotfred Schmidt, der samtidig ser indad.

- Jeg må også kigge på mig selv og sige, at jeg ikke har gjort det godt nok, siger Gotfred Schmidt.

HVA Sydthy har otte point op til holdende over nedrykningsstregen.

Pausestilling: 0-5

Mål: 0-1 (1). 0-2 (19). 0-3 (24). 0-4 (34). 0-5 (35). 0-6 (65). 0-7 (68).