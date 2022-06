Maria og Rune sagde farvel til karriereræset i København - nu åbner de kattepension i Nordjylland

VESLØS:På en solbeskinnet plet nord for Thisted har Maria Henriksen og Rune Nyborg fundet deres åndehul.

Omgivet af grønne marker og med udsigt til vandet er deres dagligdag blevet vendt på hovedet, siden de vendte København og karrieræs ryggen til fordel for et liv i Thy.

- Det var som om, livet i København ikke rigtig ville falde på plads for os. Bylivet var bare ikke os, med pendling frem og tilbage, og man får ikke ret meget for pengene. Vi var ikke glade, fortæller Maria Henriksen.

Hun har en bachelor i karakteranimation og har beskæftiget sig indenfor faget i en årrække, men det viste sig snart, at det med fuldtidsarbejde ikke rigtig gjorde Maria Henriksen glad. Heller ikke, selvom hun havde et rigtig godt job i storbyen. Der skulle ske noget andet.

- Vi sad og drak kaffe med mine forældre en dag, da min far pludselig foreslog "jamen, I kan da åbne en kattepension". Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor han sagde det, men jeg har altid elsket dyr, og da vi kom til at tænke lidt over det, virkede det som en god ide, fortæller hun.

Indtil videre er der ikke meget kattepension over det, men garagen er så småt på vej til at blive transformeret til ferie-paradis for de firbenede. Foto: Bo Lehm

Derfor havde parret allerede ideen i baghovedet, da de pludselig stod med en gylden mulighed for at leve drømmen ud: En ejendom ved Nørre Arup nær Amtoft Havn, som de ikke kunne leve uden.

- Da vi fandt det her fantastiske sted at bo nær Thisted, med masser af plads og ro, hvor der var en garage, der ville være oplagt til formålet, så besluttede vi os for at føre det ud i livet, fortæller Maria Henriksen, der bærer på lidt af et iværksættergen.

De to har ikke som sådan forbindelse til Thy. Rune Nyborg er fra Aabybro, og Maria Henriksen kommer fra Ikast, men boede i en periode i sine teenageår på Thyholm.

- Vi har ikke fortrudt et sekund, at vi sagde farvel til København. Jeg havde godt nok aldrig forestillet mig, at jeg skulle bo i Thy, men det er nok vandet og roen heroppe, der gjorde udslaget. Og så de gode huspriser, selvfølgelig, siger hun med et smil.

- Jeg har også siden opdaget, at folk i Thy er enormt søde mennesker, og alle herude siger "hej" til hinanden. Jeg synes, vi hurtigt er faldet til, hvilket er heldigt, for det kan jo godt være svært, når man flytter til et nyt sted. Men alt er bare faldet på plads som brikkerne til et puslespil, tilføjer hun.

Nu bliver drømmen om kattepensionen altså endelig til virkelighed, og at arbejde med dyr har været lidt af en drøm for Maria Henriksen:

- Jeg tænkte bare: "Hvad er det mest anti-stressende job i verden? Det må være noget med katte!". Hvis jeg kunne, havde jeg fyldt hele haven op med dyr. Samtidig kan jeg godt lide tanken om at hjælpe nogle af de lokale med at få passet deres dyr, for jeg kan se, at der ikke er så mange muligheder for det heromkring, siger Maria Henriksen og fortsætter:

- Vi er spændt på, hvordan det kommer til at gå, og hvor mange kunder vi får. Rune arbejder stadig fuldtid, og jeg arbejder selv på deltid, så lige til at starte med er kattepensionen ikke noget, vi regner med, at vi kan leve af, men jeg håber, at det en dag bliver mit fuldtidsarbejde. Jeg vil i hvert fald hælde al min passion i det, for det skal bare være rigtig godt.

Garagen er allerede isoleret, og der er sat loft op, men bygningen skal kalkes, ligesom der skal sættes vinduer og døre i. Rune Nyborg har dog hænderne godt skruet på, så rammerne skal nok snart falde på plads.

- Der skal også være en stor voliere bag ved huset, hvor kattene kan komme ud og nyde luften og de grønne omgivelser, fortæller Maria Henriksen.

Hun vil selv stå for indretningen af lokalerne, så der kommer den rigtige, hyggelige stemning.

- Vi forventer, at det ikke kommer til at tage så lang tid at få rammerne på plads. Går alt efter planen, kan pensionen byde de første pensionærer velkomne til august. Vi arbejder i hvert fald på højtryk, men det er dog stadig tidligt, så vi kan ikke garantere noget åbningstidspunkt endnu, siger Maria Henriksen og opfordrer til, at interesserede kan følge processen på Facebook-siden "Maria og Runes Kattepension".