Maria træner 50 timer om ugen: Nu skal hun til World Cup i USA

VESTER VANDET/SJØRRING: Gymnastik, akrobatik og dans på en galopperende hest. Det lyder måske vanvittigt, men for 22-årige Maria Thinggaard Sørensen er det blot en del af hverdagen.

Nu har hun kvalificeret sig til World Cup i USA.

- Jeg vidste ikke engang, det var en mulighed. Da jeg fik mailen om, at vi er blevet inviteret til at komme med, så var jeg sådan, ja, det er da klart, at jeg gerne vil det. Det er en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til, siger hun med et smil.

Maria Thinggaard Sørensen og hendes makker Freja Linde i kategorien indenfor voltigering "Pas de Deux". Foto: Jens Kaare Toftehøj

Pas de Deux

Maria er fra Vester Vandet, men dyrker voltigering i Sjørring Rideklub. Udover den individuelle kategori dyrker hun også det, der hedder "Pas de Deux". Det handler i al sin enkelthed om at være to på en hest.

Det er i denne kategori, hvor Maria har kvalificeret sig til World Cup finalen i USA.

Det har hun med sin makker Freja Linde, der bor i Odense, så de mødes i Vejle for at træne og har opbygget et tæt bånd gennem årene.

- Det har nærmest udviklet sig til et søskendeforhold. Vi er med til hinandens fødselsdage og giver hinanden gaver, så man er bare en del af familien nu, fortæller Maria.

De havde egentlig tænkt sig at pensionere deres professionelle partnerskab efter et succesfuldt VM i Herning tilbage i 2022, hvor de endte på en femteplads. Men nu er de, bogstaveligt talt, tilbage på hesten for sidste gang sammen.

Maria Thinggaard Sørensen og hendes makker Freja Linde i kategorien indenfor voltigering "Pas de Deux". Foto: Jens kaare toftehoj

Potentiale i det lokale

Voltigering er en sport som få hundrede danskere dyrker, og det er ikke alle, som kender til den. Det betyder også, at sporten ikke er finansieret af eksempelvis Team Danmark, også selvom Maria har dyrket det på eliteplan, siden hun var 15 år.

Mens andre unge vælger at rejse eller tage på højskole i deres sabbatår, så træner Maria cirka 50 timer om ugen. Derudover arbejder hun som vikar på en skole, som tjener på restaurant og som træner for at finansiere sin sport.

Økonomien kan give udfordringer, men heldigvis er lokalsamfundet gode til, at støtte med sponsorater.

- Det har virkelig hjulpet mig meget. Hvis jeg skal til VM eller EM, så ved de, at jeg måske kan høste noget med hjem. Jeg synes det er dejligt, at lokale gerne vil hjælpe en, for uden dem, kommer man ingen vegne i en mindre sportsgren, fortæller Maria.

Maria skal også selv betale udgifterne for rejsen til World Cup finalen i USA.

Maria Thinggaard Sørensen og hendes makker Freja Linde har kvalificeret sig til VM i Omaha, USA 4. til 8. april. Foto: Jens Kaare Toftehøj

Fra pony til professionel

Maria Thinggaard Sørensen har aldrig selv haft hest. Til gengæld havde hendes naboer nogle små Shetlandsponyer, som hun fik lov til at ride på.

Derudover har hun dyrket gymnastik og dans og under en legeaftale med hendes veninde, spurgte venindens mor, Pia Sørensen, om Maria kunne tænke sig at prøve voltigering.

Siden da har hun ikke set sig tilbage.

I dag er Pia Sørensen som en ekstra mor for Maria. Men også hendes træner og longefører. En longefører er den, der holder hesten mens der laves tricks, saltomortaler og løft.

Det er dog ikke kun forholdet til træneren, der skal være godt for at lykkedes, men også forholdet til hesten.

- Det kræver vildt meget, og derfor bruger jeg meget tid i rideklubben med hesten. Hesten skal tilvænne sig mange ting, have et godt hoved og være meget tolerant, fordi den bliver sat på prøve, ligesom jeg bliver sat på prøve, siger Maria.

Det hele løber af stablen til World Cup finalen i USA mellem 4. og 8. april, hvor Maria og Freja skal repræsentere Danmark i fire minutters intens voltigering.