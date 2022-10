Martin skyder ræve i Klitmøller: På Facebook bliver han kaldt "skydeliderlig" og "morderisk"

KLITMØLLER: Det vrimler med ræve i Klitmøller. Ikke bare 10 eller 20 eller 50. Ifølge de lokale jægere er der flere hundrede ræve i den lille kystby med omkring 1100 indbyggere.

- Der er hundredvis af ræve i byen. Klitmøller er den eneste by på Vestkysten, der har det her problem, siger Martin Poulsen, der er frivillig reguleringsjæger i Thisted Kommune.

Han bliver tilkaldt af byens beboere, når rævene udgør så stor en plage på deres bopæl, at de ønsker dem aflivet.

De mange ræve deler byen i to. For nogle borgere er de en fascinerende naturoplevelse, der inviterer sig selv på besøg i haverne ved højlys dag, og som ved skumringstid kan opleves lege med kuld af unger i sommertiden. For andre derimod er de en plage, der efterlader stank af urin og fækalier, flænser skraldespande og som stjæler stakkevis af for eksempel sko og sandaler.

Peter Emil Højlund er én af de borgere, der er generet af de mange ræve:

- Det er et rigtig smukt dyr at se på, og vi har dem jo i stort tal ude i haven. Og det er sådan set meget skønt, hvis ikke det var fordi, de også raserer, når de er her. Der ligger lort ud over matriklen, og det lugter af rævepis. Og så stjæler de børnenes legetøj, vores sko, vores vasketøj og den slags.

For Marie Astrup er rævene en del af oplevelsen ved at bo midt i naturen:

- Jamen, jeg synes, de er søde og virkelig flotte. Og dyrelivet var en af grundene til, at vi flyttede til Klitmøller. Jeg har for eksempel set en rævegruppe holde fest herude. Sådan 10 ræve der løb rundt sammen, op og ned ad bakkerne og gøede. Det synes jeg, var sjovt.

I podcasten "En rævsyg historie", på Radio4, går journalisterne bag programmet tæt på fænomenet i Klitmøller og undersøger, hvorfor der er så mange ræve, hvorfor de opleves så forskelligt af byens borgere, og hvorfor så mange af rævene ender med at blive aflivet.

Ifølge reguleringsjæger, Martin Poulsen, udgør de mange ræve en sundhedsrisiko. Derfor har han de seneste fire år aflivet cirka 75 ræve alene i Klitmøller, når byens borgere har tilkaldt ham på grund af gener fra de mange ræve.

- Tætheden af rævene er et problem, for det skaber grobund for sygdomme som for eksempel skab. Jeg har skudt flere ræve med skab i år, og der er risiko for, at det spreder sig til husdyr, siger Martin Poulsen.

Jægeren frygter desuden risikoen for den såkaldte dværgbændelorm, som lever i ræve. Ormen er udbredt i blandt andet Tyskland, og den er også konstateret i ræve i Sønderjylland. De seneste år har myndighederne ikke holdt øje med ormens udbredelse. Derfor er der ingen, der ved, om den har bredt sig til andre landsdele. Men da den kan sprede sig til mennesker og være potentielt livsfarlig, så er det endnu en grund for Martin Poulsen til at holde antallet nede.

- Jeg vil nødig, at det første tilfælde skulle være herude fra Klitmøller. Så har jeg ikke gjort mit arbejde ordentligt.

Ifølge Martin Poulsen er der flere hundrede ræve i Klitmøller. Foto: Radio4

Og nøjagtig ligesom mølboerne har blandede holdninger til rævens adfærd, så har de også stærke holdninger til, i hvilket omfang den overhovedet skal befinde sig i villahaverne.

- Jeg synes, det er synd for rævene, at de bliver aflivet. Jeg ved, at der i byen er mange, der synes, at de bare skal væk. Jeg synes, det er radikalt at flytte et sted hen, hvor der er så meget natur, og så synes det skal væk. Det er lidt som at asfaltere en strand, siger Marie Astrup.

Reguleringsjægeren, Martin Poulsen, har personligt oplevet af få kritik fra borgere, der ikke mener, at rævene skal slås ihjel.

På Facebook er han både blevet kaldt for skydeliderlig, ond og morderisk.

- De skælder voldsomt ud. Til at begynde med var det temmelig overvældende. Ikke at jeg nødvendigvis skal være gode venner med alle, men jeg kan ikke lide folk skælder ud på mig heller, siger han.

Ikke desto mindre fortsætter reguleringsjægeren, og han har heller ikke tænkt sig at bøje nakken. Derimod vil han fortsætte sit arbejde – meget gerne i dialog.

- Folk må hjertens gerne være uenig med mig. Det er fint. Det ville være kedeligt, hvis vi alle sammen mente det samme. Det skal være sådan, at vi alle sammen kan være her - både ræve og mennesker, siger Martin Poulsen.

