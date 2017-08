Masser af krom til Thy Træf

THY: Larmen var nærmest sønderrivende, da de adskillige tusinde motorcyklister fra både nær og fjern præcis klokken 12 torsdag middag kunne begynde at køre ind på pladsen ved Iruplund Camping. Anledningen var, at der denne weekend er Thy Træf for 39. gang. Adskillige havde overnattet for at komme først til mølle. Andre havde taget det lidt mere med ro og blot dukket op ud på morgenstunden.

I følge formanden for træffet, så giver det god mening, at man er konsekvent, når det gælder åbningstidspunktet.

- Eller så bliver det noget anarkistisk. Tidligere kørte folk jo bare ind og satte telte op. Det dur ikke, så det skaber altså en god ro og orden, siger Nis de Lasson, som har været en del af træffet i 38 år - dog ikke som formand i alle årene.

At der er styr på tingene, falder også i god jord hos Camilla Pedersen, som havde taget turen fra Aalborg tidligt om morgenen.

- De sørger for, at gæsterne har det godt, og de er gode til at rette op på tingene, hvis der er noget, siger Camilla Pedersen, mens hun sidder klar på sin Suzuki SV 650S.

Sidste år var der 4800 mennesker med til træf. Det tal håber man på at komme op på igen.

- Det er også, hvad vi har kapacitet til, og vi har egentlig ikke noget ønske om at blive større, siger Nis de Lasson på vegne af de syv klubber fra Han Herred og Thy, som sammen står for træffet.

Træffets hovednavn - Hanne Boel - går på scenen lørdag eftermiddag