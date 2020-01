Med 20/20 udsyn til 2020: Rene vinduer i gågaden

THISTED:Det er ikke kun politi, beredskab og dem der smider rundstykkerne i ovnen nede på tanken, der er tidligt oppe og på arbejde en nytårsdag. Også en vinduespudser kan man møde på vej hjem fra festen, mens tømmermændene måske raser ud på øverste etage.

Vinduespudseren er også ude denne første dag i året, 1. januar er Bjarne Sørensen fra Activ Rengøring i Thisted i gang med kunde nummer 10 .Foto: Bo Lehm

- Sådan en nytårsdag drejer det sig om forretninger, hvor vi tager ud og pudser deres vinduer - de vil jo gerne have, at det ser pænt ud, når folk går ned gennem gågaden og kigger på vinduer.

- Ellers holder vi fri, 1. januar er jo en helligdag, siger Ulrich Klitgaard, der er medejer af Activ Rengøring i Thisted.

Opgaven på årets første dag er typisk at få fjernet efterladenskaberne fra nattens løjer fra butikkernes udstillingsvinduer. Barberskum, margarine og hvad mere eller mindre opfindsomme spasmagere kan finde på at smøre på ruderne, og det sker altså allerede fra morgenstunden.

- Vi er jo morgenmennesker og går normalt i gang klokken fem om morgenen. Men der har faktisk ikke været så meget af det i år, siger Ulrich Klitgaard, der også selv er i sving nytårsdag.

Så det er ikke hr. og fru Hansens vinduer, der får en kærlig omgang med svamp og skraber, inden verden har vænnet sig til at skrive et nyt årstal, når der skal skrives dato på et stykke papir. Ikke i Thisted i hvert fald, der er det en service, Ulrich Klitgaard yder for butikskunderne.

Så hvis du synes, at verden udenfor er lidt sløret og er i tvivl om, om det er synet eller vinduerne, må du i gang med at pudse dem selv. Eller vente til i morgen og se, om ikke det slørede er forsvundet helt af sig selv sammen med tømmermændene.