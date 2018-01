Med Kjeldsen gennem Nordvestpassagen

AGGER: I aften kl. 22.00, torsdag 11. januar, blænder tv-kanalen DR2 op før den første af fire udsendelser under overskriften "Peitersen og Nordvestpassagen".

Erik Peitersen, der er uddannet malersvend, blev kendt gennem "Vild med dans", er siden blevet kunstmaler og har deltaget i en række tv-programmer og eventer, også her på egnen, f.eks. på Kirsten Kjærs Museum i Langvad. I efteråret vendte han så efter ni år tilbage til tv-skærmen.

Turen gennem Nordvestpassagen foregår på en båd, der tilhører barndomskammeraten fra Kjellerup, som i dag er velkendt her på egnen som billedhugger Jens Erik Kjeldsen, der har sommerhus i Tåbel, og hvis skulpturer pryder både by og strand i Agger, ligesom han leverede til skulpturparken i Hanstholm, der blev indviet ved havnens 50-års-jubilæum i september. Med ombord er også Jens Erik Kjeldsens grønlandske kone Dorthe, og det forlyder, at det også af den tv-optagne tur kom til at fremgå, at Nordvestpassagen er et af klodens mest isfyldte og barske farvande at sejle i. Allerede kort efter afgang op langs den grønlandske vestkyst viser den arktiske natur sit barske ansigt. Jens Erik Kjeldsen arbejder for retsvæsenet i Grønland, også mens han er i Danmark, men han har taget orlov for at sejle med sin kone, og da de var kommet igennem Nordvestpassagen, blev det til en rundtur i Mikronesien, fortæller en ven i Agger.