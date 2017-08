Medaljerne blev vist frem

THISTED: Flag, banner og hurra-råb mødte en overrasket Susanne Jensby Sunesen, da hun mandag eftermiddag mødte ind hos Sportsrideklubben Thisted. Hun blev hyldet på bedste vis for sin indsats i Gøteborg, hvor det blev til en sølvmedalje i EM paradressur for hold og førstepladsen i den individuelle Kür i den forgangne uge.

- Det er bare rigtig fedt at have en præmievinder fra både EM og OL her. Det giver altså klubben et godt omdømme, sagde Iben Skovmose, inden Susanne Jensby Sunesen ankom.

Det var også en noget rørt Susanne Jensby Sunesen, som tog imod både gaver, blomster og taler efter at have fået masser af kram fra både ridepiger og -drenge.

- Jeg er overvældet over, at så mange har tænkt på os, sagde Susanne Jensby Sunesen, da de første tårer var tørret væk. Hun mistede sin mor kort før konkurrencen, men alligevel holdt hun fokus på opgaven.

- Jeg tænkte meget på, at jeg jo inspirerer mange. Og at I tænker på mig har været med til at holde mig oppe, sagde Susanne Jensby Sunesen.

Borgmester Lene Kjelgaard Jensen var også mødt op for at hædre medalje-rytteren. Det er ikke første gang, at hun tager imod en hjemvendt Susanne Jensby Sunesen med medalje om halsen. I 2016 blev det jo til sølv i Rio.

- Du besidder evner som rytter, og vi er stolte af dig. Det giver genlyd, når folk som dig kommer hjem med medaljer. Det gør, at Thy bliver synlig, sagde borgmesteren.

Næste projekt som Susanne Jensby Sunesen nu arbejder frem mod er VM i North Carolina i 2018.