Medarbejdere får online corona-kursus

THISTED:En række personalegrupper i Thisted Kommune modtager op mod påske en online undervisning, som gør dem i stand til at træde ind i sundhedsberedskabet under coronakrisen. Det betyder, at medarbejdere med en tidligere faglig baggrund som sosu’er, sygeplejersker eller andet får genopfrisket deres viden og bliver klædt på til at håndtere den aktuelle situation med corona-smitte.

Social- og Sundhedsskolen STV er gået sammen med Thisted Kommune om at lave et undervisningsforløb på nettet, som giver en række medarbejdergrupper muligheden for at blive klar til de opgaver, som corona-situationen i Danmark kaster af sig. Det er særligt i hjemmeplejen, der lige nu kører i nødberedskab, og på kommunens ældrecentre, der kan blive behov for ekstra hænder. Det oplyser Thisted Kommune i en pressemeddelelse.

Gruppen består blandt andet af sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, der alle har det til fælles, at deres sundhedsfaglige uddannelse har en del år på bagen. Det vil sige, at de typisk ikke har en daglig praksis eller en opdateret erfaring for det sundheds- eller ældreområde, de oprindeligt kom fra. De daglige praktiske opgaver, og særligt de mange forholdsregler i forbindelse med Covid-19 smitterisikoen, kræver altså en genopfriskning.

Viden og reflektion

- Vi har lige nu de første 40 kolleger igennem forløbet. De skal blandt andet læse og gennemgå nogle forskellige oplæg, ligesom der er lavet film, øvelser og spørgsmål til refleksion. Det skal give de enkelte deltagere en kort og grundlæggende baggrundsviden så de bliver klar til at samarbejde om plejeopgaver hos borgeren i enten hjemmepleje eller på et af vores plejecentre, forklarer Anne Fink, sundheds- og ældrechef i Thisted Kommune.

Det er dog langt fra sikkert, at medarbejderne bliver kaldt ind. Gruppen af medarbejdere skal nemlig kun træde til, hvis mere af det faste sundheds- og plejepersonale skulle blive ramt af corona-virus eller anden sygdom, og det derfor bliver svært at opretholde et nødberedskab.

- Vi arbejder lige nu i et nødberedskab, der stadig kan fungere med vores nuværende antal medarbejdere. Men hvis flere personer skulle gå hen og blive sygemeldte, får vi brug for de ekstra hænder. Derfor må tiden vise, om vi rent faktisk får brug for gruppen. Forhåbentligt gør vi det ikke, men det er dejligt, at der er så mange som er klar til at træde til, hvis behovet skulle opstå, fastslår Anne Fink.

Via internettet

Undervisningsforløbet foregår som et digital online undervisningsforløb på SOSU-STVs læringsplatform, og det kræver blot, at deltagerne har adgang til en pc og en internetopkobling. Det er SOSU-STV, som har udviklet det opgraderende læringsforløb for de ansatte.

Onlinekurset starter torsdag 2. april, og man regner med at skulle have mellem 75-100 deltagere gennem forløbet.