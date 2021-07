Medejere træder ud af MME Nordic: Nu gør Thisted-virksomheden klar til vækst

THISTED:MME Nordic, der producerer maskiner til medicinalindustrien, har for nylig gennemført en rokade i bestyrelsen.

Kjeld Pedersen og Poul Pedersen, der til sammen har ejet 30 pct. af virksomheden, er trådt ud af både ejerskab og bestyrelse. Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

MME Nordic har eksisteret i fem år og opstod i kølvandet på lukningen af lignende større virksomheder i Thisted, heriblandt Coloplast.

- Stifterne er interessenter og underleverandører, der har haft en interesse i at have en virksomhed som MME Nordic i området, siger bestyrelsesformand Leif Amby.

Kjeld Pedersen og Poul Pedersen har, i modsætning til de andre medejere, ikke deltaget aktivt i driften af virksomheden, men har udelukkende været med som investorer, for at bevare opgaver til deres virksomheder.

Nu trækker de sig ud for at fokusere på deres respektive virksomheder. Et naturligt skridt for virksomheden, der skal give plads til at vækste, siger Leif Amby:

- Vi har haft succes med at udvikle virksomheden, så vi har god vækst, men som også skal vokse sig større for at passe ind i markedet, siger han.

MME Nordic sælger hovedsaligt til store, globale kunder, og på den skala kan det være svært at være en lille virksomhed på omkring 35 medarbejdere.

- Vi vil sikre, at dem, der står som ejere, har fokus på at udvikle virksomheden. Vi tror på, det vil være en fordel for os fremadrettet, fordi det bliver nemmere at lægge en strategi, når vi trækker på samme hammel, siger Leif Amby.

Poul Pedersen og Kjeld Pedersens ejerandel fordeles blandt de øvrige aktionærer, og administrerende direktør Mogens Guldberg Røn indtræder i bestyrelsen.

- Vi skal være større, enten ved at blive interessante for nogle, der er større end os, som er interesserede i det, vi beskæftiger os med, eller ved selv at foretage opkøb, siger Leif Amby og fortsætter:

- Vi vokser flot på ordrer og har fået mange nye kunder. Det er vores fokus nu at opfylde de krav og forventninger, de har til os.