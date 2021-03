”Medvind” på havnen i Hanstholm

HANSTHOLM:Hanstholm Havn har købt den tidligere Havnecaféens bygning og efterfølgende indgået et samarbejde med ejer og køkkenchef Emilie Qvist Kjærgaard, der sammen med restaurantchef Emma Milner vil drive spisestedet »Medvind« med madoplevelser tilberedt af det lokale spisekammer.

»Medvind« planlægger at åbne i maj, hvor køkkenchefen og restaurantchefen glæder sig til at tage imod gæster på Hanstholms nye spisested, hvor stemningen vil være uformel med plads til alle.

Emilie Qvist Kjærgaard er opvokset på Livø og sætter en ære i at skabe madoplevelser af ultralokale og bæredygtige råvarer, som kan fortælle en historie. Hun står blandt andet bag konceptet ”Livø-middag”, der sidste sommer inviterede til langbordsmiddag på Livøs strandeng med en fem-retters lokalgastronomisk oplevelse.

Med til Hanstholm tager Emilie Qvist Kjærgaard erfaring fra blandt andet den verdensberømte og selvforsynende restaurant »Blue Hill at Stone Barns« i New York og de danske Michelin-kårede restauranter Relæ og Amass.

Emma Milner er forretningsudvikler og brandkonsulent for mad-iværksættere, og er nu i gang med sit eget eventyr som restauratør.

- Hanstholm har taget virkelig godt imod os - alle har mødt os med smil og imødekommenhed, og vi har allerede indgået et rigtig godt samarbejde med lokale aktører, blandt andre Hanstholm Havn og Hanstholm Fiskeauktion. Kort fortalt har vi kun oplevet medvind, og derfor virker netop det navn helt naturligt for os. Her i Hanstholm står vi lige midt i et helt unikt spisekammer, der er så tilgængeligt og friskt, at det for eksempel er nemmere for os at købe fisken på auktion og selv forarbejde den, end hvis andre skulle levere den til os i pakket og forarbejdet form. Det er sprudlende friskt og helt simpelt. Det hele er lige her, og derfor vil vi på »Medvind« give vores gæster en oplevelse af, hvad Thys køkken kan, når naturen bestemmer. Derfor bliver maden, som ”vinden blæser” - altså afhængig af sæson og tilgængelighed, fortæller 26-årige Emilie Qvist Kjærgaard i en pressemeddelelse.

I samme pressemeddelelse fortæller havnedirektør Nils Skeby, at havnen har købt ejendommen for at skabe mulighed for en fremtidig udvidelse af havnens logistikcenter, og for at skabe plads til nye besøgsoplevelser, da havnen i sin forretningsudvikling arbejder aktivt for et styrket samspil mellem havn og by.

- Parallelt med at sikre en attraktiv og fremsynet havn som har de bedste forudsætninger for at tilpasse sig morgendagens behov, skal vi samtidig tage del i den rivende udvikling, der omkranser Thy set i forhold til byudvikling, oplevelsesøkonomi og turisme. Havnen er et hotspot for frisk fisk, og auktionen omsætter hvert år mere end 40.000 ton fisk, der bliver fanget lige herude, i havets store spisekammer. Jeg ser det derfor som en stor styrke, at Hanstholm kan tiltrække et stærkt team, der vil slå et slag for madkulturen og de lokale råvarer. »Medvind« kan vise, hvor simpelt det kan gøres med frisk fisk, der bliver landet, solgt, tilberedt og spist inden for få hundrede meter – det er helt unikt og en vigtig fortælling for Hanstholm Havn, siger Niels Skeby.

Som led i arbejdet med at højne oplevelsesniveauet på havnen i et aktivt samspil mellem by og havn, passer et spisested som ”Medvind” ifølge Nils Skeby rigtig godt ind, og derfor hilser han det nye madkoncept hjerteligt velkommen.