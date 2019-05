Meget bredt program til årets Alive Festival

THY-HANNÆS: Fredag formiddag blev de sidste navne til årets Alive Festival præsenteret og efterfulgt af et releaseparty om eftermiddagen i Husets gård i Rådhusstræde i København.

Der er nu 25 navne på plakaten til festivalen, som arrangeres i Christiansgave midt i Thisted og hvor der er plads til 2000 gæster.

Arrangørerne har nu - næsten - fuldt program og har allerede et par pladser i spilleplanen, som først får navne på senere.

Med programmet i år er der ekstra spændvidde i musikken, hvor det tidligere er blevet offentliggjort, at Alba med lokale rødder i Thy optræder foruden Pernille Rosendahl og britiske Boy Azooga.

Med grupper som blandt andre Den Sorte Skole, Courtsey, Minyanta (Både Gambia og Storbritannien) og Ensemble Intercolor er der musik for alle former for ører og smag.

Alive Festival som er 15. til 17. august tilbyder som andre år også aktiviteter i dagtimerne i form af blandt andet vildmarksture, surfskole og bryghusbesøg.

De 14 nye navne på spillelisten er: Den Sorte Skole (DJ-set), Katinka,Courtesy, Fribytterdrømme, Minyanta Gambia/UK), Ravi Kuma,Værket, Josephin Bovién, Søn, Mount Liberation Unlimited (SE), Super Bad Disco: Jonas Visti, Jesper Lemke, Anthon Stacks, Pacific Swell, Ensemble Intercolor (INT) og Blitzkrig.

Billetter købes enten hos ticketmaster eller Alivefestival.dk