Mejerigaarden køber Hjem Is

THISTED: Isproducenten Mejerigaarden i Thisted, også kendt som Premier Is, har købt Hjem-Is.

Det oplyser Food Union Group, som ejer Premier Is.

- Med købet af Hjem-Is styrker vi vores position på det danske marked og understøtter på den måde vores fortsatte indsats for at ekspandere i Nordeuropa, udtaler Andrey Beskhmelnitskiy, som er adm. direktør for og grundlægger af Food Union Group.

Hjem-Is har indtil nu været ejet af en gruppe private investorer med hovedaktionær og administrerende direktør Frank Waller.

- Premier Is er en mere naturlig ejer af Hjem-Is end os. Med sin lange historie og traditioner for isproduktion er Premier Is den bedste partner for Hjem-Is, siger Frank Waller.

Hjem-Is har hovedsæde i Aabenraa. I dag forhandler firmaet is, der fortrinsvis er produceret i udlandet. Fremover vil isen fra de blå biler blive produceret på Mejerigaarden i Thisted, hvor der er 145 ansatte.

Hjem-Is har omkring 100 medarbejdere.

- Der sker ingen ændringer i driften af Hjem-Is. Det vil fortsat blive drevet som et selvstændigt selskab med den nuværende distributionsdirektør Torben Meng som adm. direktør, oplyser Christian Brink, kommerciel direktør i Mejerigaarden.

Aftalen træder i kraft lørdag. Hvad Mejerigaarden har givet for Hjem-Is, ønsker parterne ikke at oplyse.