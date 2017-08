Melder hus forbi i VIP-sag

MORS-THY: Det kommer ikke til at få betydning for Morsø Kommunes støtte til Mors-Thy Håndbold, at en lektor på Aalborg Universitet har sået tvivl om aftalens lovlighed.

Søndag kunne Jyllands-Posten fortælle, at danske eliteklubber bryder loven, når de begaver borgmestre og embedsmænd med såkaldte VIP-billetter til klubbernes kampe. Ifølge Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, er det nemlig ikke lovligt for en kommune at bruge sine penge på VIP-fordele.

Men det sker heller ikke på Mors, melder borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

- Vi har ingenting i klemme og føler, at det, vi gør, er rigtig fornuftigt. Vi har 20 siddepladser til hver hjemmekamp, som bliver fordelt imellem de 1800 medarbejdere i Morsø Kommune. Så der er ingenting i vores aftale, der gør mig nervøs, siger han og understreger, at aftalen ikke indeholder noget som helst om VIP-billetter.

Det bekræfter Johs. Søndergaard, formand for Mors-Thy Håndbold. Han oplyser, at aftalen med Morsø Kommune til forveksling ligner klubbens aftale med Thisted Kommune - og at den ikke indeholder noget om VIP-billetter.

- De aftaler, vi har, lever op til reglerne. Jeg er ikke ekspert i forvaltningsret, men der er ikke noget med grats tag selv-bord i dem, siger han.